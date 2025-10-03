Guerre au Proche-Orient : Donald Trump demande à Israël d'«arrêter les bombardements» à Gaza

Donald Trump a demandé ce vendredi à Israël d'«arrêter immédiatement les bombardements à Gaza», afin de faire sortir le plus rapidement les otages des Gaza.

Le président des Etats-Unis est confiant. Donald Trump a demandé ce vendredi à Israël d'«arrêter immédiatement les bombardements à Gaza», afin de faire sortir le plus rapidement les otages retenus dans cette zone.

«Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité», a-t-il précisément écrit dans un message sur son réseau Truth Social.

Le 47e président des Etats-Unis avait estimé plus tôt que le Hamas «était prêt pour une paix durable», après le communiqué dans lequel le groupe terroriste palestinien se disait être «prêt à libérer les otages».

