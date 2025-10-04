"Une attaque de drone russe a frappé la gare de Chostka, dans la région de Soumy. Tous les services d'urgence sont déjà sur place et ont commencé à porter secours aux victimes. Toutes les informations concernant les blessés sont en cours d'établissement. À ce jour, on dénombre au moins 30 victimes. Les premiers rapports indiquent que le personnel d'Ukrzaliznytsia et des passagers étaient présents sur les lieux de l'attaque", a écrit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur X, ce samedi.

"Les Russes ne pouvaient ignorer qu'ils frappaient des civils. Et c'est une terreur que le monde ne doit pas ignorer. Chaque jour, la Russie tue des gens. Et seule la force peut les arrêter. Nous avons entendu des déclarations fermes de l'Europe et de l'Amérique – et il est grand temps de les concrétiser, avec tous ceux qui refusent de considérer le meurtre et le terrorisme comme la norme. Les paroles en l'air ne suffisent plus. Il faut agir avec force", a-t-il ajouté.