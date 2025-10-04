Toute l’actu en direct 24h/24
En directGuerre en Ukraine : un train frappé par une «attaque de drone russe» fait au moins «30 victimes», Volodymyr Zelensky affirme «qu'il faut agir avec force»

[@Alina SMUTKO/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce samedi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé une nouvelle attaque de drone russe ciblant la gare de Chotska, dans le nord du pays. Il précise que 30 personnes ont été blessées. Suivez notre direct.
Alerte
Train touché par une frappe russe en Ukraine : Volodymyr Zelensky affirme "que seule la force" peut arrêter la Russie

"Une attaque de drone russe a frappé la gare de Chostka, dans la région de Soumy. Tous les services d'urgence sont déjà sur place et ont commencé à porter secours aux victimes. Toutes les informations concernant les blessés sont en cours d'établissement. À ce jour, on dénombre au moins 30 victimes. Les premiers rapports indiquent que le personnel d'Ukrzaliznytsia et des passagers étaient présents sur les lieux de l'attaque", a écrit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur X, ce samedi. 

"Les Russes ne pouvaient ignorer qu'ils frappaient des civils. Et c'est une terreur que le monde ne doit pas ignorer. Chaque jour, la Russie tue des gens. Et seule la force peut les arrêter. Nous avons entendu des déclarations fermes de l'Europe et de l'Amérique – et il est grand temps de les concrétiser, avec tous ceux qui refusent de considérer le meurtre et le terrorisme comme la norme. Les paroles en l'air ne suffisent plus. Il faut agir avec force", a-t-il ajouté. 

Le photojournaliste français Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi, dans une attaque de drone en Ukraine

Le photojournaliste français Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi 3 octobre dans une attaque de drone dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, ont annoncé les organisations de journalistes EFJ-IFJ et SNJ.

"Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance. J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes", a écrit Emmanuel Macron sur X. 

Ukraineguerre

