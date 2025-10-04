"Une attaque de drone russe a frappé la gare de Chostka, dans la région de Soumy. Tous les services d'urgence sont déjà sur place et ont commencé à porter secours aux victimes. Toutes les informations concernant les blessés sont en cours d'établissement. À ce jour, on dénombre au moins 30 victimes. Les premiers rapports indiquent que le personnel d'Ukrzaliznytsia et des passagers étaient présents sur les lieux de l'attaque", a écrit le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur X, ce samedi.
"Les Russes ne pouvaient ignorer qu'ils frappaient des civils. Et c'est une terreur que le monde ne doit pas ignorer. Chaque jour, la Russie tue des gens. Et seule la force peut les arrêter. Nous avons entendu des déclarations fermes de l'Europe et de l'Amérique – et il est grand temps de les concrétiser, avec tous ceux qui refusent de considérer le meurtre et le terrorisme comme la norme. Les paroles en l'air ne suffisent plus. Il faut agir avec force", a-t-il ajouté.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
Le photojournaliste français Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi 3 octobre dans une attaque de drone dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, ont annoncé les organisations de journalistes EFJ-IFJ et SNJ.
"Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance. J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes", a écrit Emmanuel Macron sur X.
Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance.
J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes.
J’adresse mes condoléances…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025