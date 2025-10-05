Cinq morts dans des frappes russes sur les régions ukrainiennes de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest)

Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur les régions ukrainiennes de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest), ont rapporté les autorités locales, une attaque qui a poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol.

A Lviv, région qui a été plus épargnée que d'autres depuis le début de l'invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées, a indiqué sur Telegram son gouverneur Maksym Kozytsky.