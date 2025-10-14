Mer Méditerranée : des migrants disent avoir été la cible d'une «attaque armée» au large de Malte

Des migrants, secourus lundi par les garde-côtes italiens en Méditerranée, ont affirmé avoir été victimes d'une «attaque armée» dans les eaux territoriales maltaises, après qu'une ONG a dénoncé la veille des «tirs» de garde-côtes libyens dans la même zone.

La situation se tend en mer Méditerranée. Les garde-côtes italiens ont indiqué avoir intercepté tôt dans la matinée de ce lundi, un «bateau de pêche en provenance de Libye transportant 140 personnes, à environ 64 kilomètres des côtes siciliennes, dans la zone de recherche et de sauvetage sous responsabilité italienne».

Les personnes secourues, parmi lesquelles «trois blessés nécessitant des soins médicaux urgents», ont été débarquées dans le port de Pozzallo, dans le sud de la Sicile.

Plusieurs attaques présumées en quelques jours

«Selon les premières déclarations des occupants, le bateau de pêche a été la cible d'une attaque armée à 160 kilomètres au sud-est de Malte, dans la zone de recherche et de sauvetage sous responsabilité maltaise», a ajouté le communiqué des garde-côtes. «Des vérifications sont en cours [...] sur ce qu'il s'est réellement passé», ont-ils poursuivi.

Déjà, dimanche après-midi, l'ONG Alarmphone, qui recueille les appels téléphoniques des migrants en détresse en Méditerranée, avait déclaré sur X être «en contact avec un bateau se trouvant dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise».

🆘 in the #CentralMed!



We are in contact with a boat in the Maltese SAR zone and people report they are being shot at by the so-called Libyan Coastguard right now! This violent attack must stop immediately. EU authorities must intervene and ensure a rescue to a place of safety! pic.twitter.com/Yei0dRTEmw — @alarmphone (@alarm_phone) October 12, 2025

A bord de l'embarcation, des personnes ont signalé qu'elles étaient la cible de tirs «des soi-disant garde-côtes libyens», selon l'ONG. Un peu plus tard, Alarmphone a fait état de deux personnes décédées, sans que cette information puisse être vérifiée, et de trois personnes blessées parmi les 113 personnes à bord de l'embarcation.

Le navire d'une ONG aurait été pris pour cible

Les forces armées maltaises ont refusé de confirmer ou d'infirmer cette attaque, selon le journal Times of Malta, mais un porte-parole a toutefois déclaré qu'un bateau de pêche, surveillé par les forces armées et qui faisait route vers l'Italie, avait été intercepté lundi matin près des côtes italiennes, sans présenter aucun signe de détresse.

Il s'agit de la troisième attaque présumée contre des bateaux de migrants ou ceux d'ONG leur portant secours, après des tirs ayant pris pour cible le navire «Ocean Viking» de l'ONG SOS Méditerranée fin août et d'autres rapportés par le navire de l'ONG allemande Sea-Watch fin septembre.

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni et l'UE financent et forment les garde-côtes libyens pour intercepter les migrants tentant la traversée vers l'Europe, une priorité du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia.

Mais l'accord, signé en 2017, fait l'objet de critiques grandissantes après plusieurs enquêtes ayant montré que les centres de détention financés par l'UE en Libye étaient gérés par des trafiquants d'êtres humains.