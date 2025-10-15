«15.000 euros pour partir» : des squatteurs réclament de l’argent à un homme pour lui rendre sa villa de 250 m2 en Espagne

En Espagne, un homme qui venait d'acheter une maison de 250 m2 s'est rendu compte qu'elle était squattée. Les occupants ont essayé de lui soutirer de l'argent.

En achetant une villa de 250 m2 avec piscine, Carlos Caballero pensait se faire plaisir. C'était sans compter sur les deux squatteurs qui avaient déjà investi cette maison située à Sanlucar de Barrameda, en Espagne, et qui ont refusé de partir à moins qu'il leur verse 15.000 euros.

D'après Okdiario, ce chantage s'est produit l'été dernier, juste après l'achat de cette villa. Carlos Caballero a refusé d'accéder à la demande des squatteurs, qui ont alors baissé leur prix à 11.000 euros.

Selon le propriétaire de la maison, les deux occupants illégaux ont fait valoir leurs «droits» et, pour le convaincre, lui ont assuré qu'une procédure d'expulsion «pouvait durer des années».

Ils tentaient de vendre la maison

Carlos Caballero n'était pas au bout de ses peines puisqu'il a par la suite découvert que ces deux individus tentaient de vendre sa maison. Il a été prévenu par des voisins et a pu faire appel à la Guardia civil pour l'empêcher.

Les squatteurs ont fini par quitter la maison, sans obtenir l'argent qu'ils réclamaient. Le propriétaire a toutefois dû engager des dépenses pour remettre en état les murs de sa maison, évacuer les déchets et remplacer l'électroménager volé.