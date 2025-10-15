Madagascar : le commandant militaire Michael Randrianirina va être investi président vendredi

Michael Randrianirina, commandant de l'unité ayant pris le pouvoir par les armes ce mardi, sera investi président de Madagascar ce vendredi après le vote de destitution visant Andry Rajoelina, le président contesté depuis une vingtaine de jours dans le pays.

Le colonel Michael Randrianirina va officiellement succéder à Andry Rajoelina ce vendredi à la tête du pays. Le commandant de l'unité ayant pris le pouvoir la veille a annoncé qu'il serait investi président de Madagascar vendredi après le vote de destitution visant Andry Rajoelina, le président contesté depuis plusieurs semaines dans le pays.

Le colonel Michael Randrianirina, déjà président de fait de ce pays parmi les plus pauvres et corrompus de la planète, «prêtera serment en qualité de Président de la Refondation de la République de Madagascar» vendredi, selon un communiqué signé de sa main et diffusé par la télévision publique.

«Pas un coup d’Etat» mais «une prise de responsabilité»

«Ce n'était pas un coup d'État, c'était une prise de responsabilité parce que le pays est tombé au bord du gouffre», s'est défendu le colonel lors d'un entretien donné à plusieurs chaînes TV malgaches. Un comité d'officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police doit superviser une refonte des institutions, selon son annonce faite la veille.

Les équipes d'Andry Rajoelina ont quitté mardi soir le véritable palais présidentiel d'Iavoloha, après l'arrêt de la Haute cour constitutionnelle déclarant la présidence vacante et invitant le colonel Randrianirina à incarner la fonction de chef de l'Etat, a appris l'AFP auprès de l'entourage du président déchu.

Paradoxalement, Antananarivo s'est démilitarisée depuis que le contingent militaire du Capsat a pris le pouvoir mardi des mains d'Andry Rajoelina, qui se dit réfugié dans un «lieu sûr» et que des médias disent en fuite à l'étranger.

La vie quotidienne a retrouvé son cours dans la capitale malgache où les nombreux barrages quadrillant la ville depuis le début des manifestations, le 25 septembre, ont disparu.

22 morts et une centaine de blessés

Le mouvement Gen Z mené par les jeunes, qui a initié les manifestations à partir du 25 septembre, a salué l'intervention du colonel Randrianirina.

«C'est pour célébrer le mouvement que la Gen Z a commencé. Ils ont gagné le droit de s'exprimer parce qu'avant on se faisait arrêter», a affirmé Fenitra Razafindramanga, la capitaine de l'équipe de rugby de Madagascar âgée de 26 ans.

Au moins 22 personnes ont été tuées et une centaine blessée, d'après l'ONU, dans les manifestations lancées par le collectif de jeunes Gen Z pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité avant de tourner à la contestation généralisée des dirigeants malgaches.

«On s'inquiète de la suite mais on savoure ce premier combat gagné qui nous a donné de l'espoir. Mais on continuera de se battre quand même», a ajouté la joueuse de rugby.

Sa préoccupation rejoint celle plus nettement exprimée par les instances internationales. En particulier l'Union africaine qui a «suspendu avec effet immédiat» mercredi Madagascar de ses instances.

Le nouvel homme fort de l'île a promis des élections dans 18 à 24 mois et assuré mercredi préparer un «processus de consultation pour trouver un Premier ministre le plus vite possible».

La France et l’ONU font part de leurs inquiétudes

Le secrétaire général de l'ONU, par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric, s'est dit «profondément préoccupé par le changement inconstitutionnel de pouvoir à Madagascar».

La France, ex-puissance coloniale, a jugé «essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'État de droit soient scrupuleusement préservés».

Andry Rajoelina, réélu lors d'un scrutin contesté en 2023, était arrivé une première fois au pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État soutenu par l'armée, dénoncé par la communauté internationale. Celle-ci avait gelé l'aide étrangère et les investissements pendant près de quatre ans.

Critique de longue date du pouvoir d'Andry Rajoelina, le colonel Randrianirina avait été emprisonné plusieurs mois à partir de novembre 2023 pour «incitation à la mutinerie en vue d'un coup d'État», selon des informations de presse.

Madagascar a une longue histoire de soulèvements populaires suivis par la mise en place de gouvernements militaires de transition. Au moins 80% des 32 millions d'habitants de Madagascar vivent avec moins de 15.000 ariary par jour (2,80 euros), le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale.