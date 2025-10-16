Pourquoi la Chine a-t-elle saisi 60.000 cartes du monde jugées «problématiques» ?

Ce lundi 13 octobre, les autorités chinoises ont saisi 60.000 cartes du monde, jugées non conformes à la position officielle du pays sur Taïwan et sur des territoires disputés en mer de Chine. Les cartes en question comportaient d’autres «erreurs» aux yeux de Pékin.

60.000 cartes retirées de la circulation. C’est ce qui s’est passé lundi 13 octobre en Chine, puisque les autorités chinoises ont annoncé avoir saisi 60.000 cartes du monde jugées «problématiques». Et pour cause, ces dernières étaient en contradiction avec la position officielle de Pékin vis-à-vis de Taïwan et de certaines îles disputées en mer de Chine méridionale.

Ces cartes, qui étaient destinées à l’exportation, ont été confisquées par les douaniers chinois lors d'une inspection dans la province du Shandong (est de la Chine), selon un communiqué publié cette semaine sur le réseau social WeChat.

Ces dernières «présentaient des erreurs d’annotations concernant la province de Taïwan», ont indiqué les Douanes. Une vidéo jointe au communiqué montre une carte avec l'indication «République de Chine» sur Taïwan, une dénomination non reconnue par la capitale chinoise.

Une saisie sur fond d’enjeux territoriaux

Alors que Taïwan revendique son indépendance de la Chine, cette dernière estime que la province insulaire, peuplée de 23 millions d’habitants, fait partie intégrante de son territoire. Le géant asiatique, qui dit vouloir une «réunification pacifique» mais n’excluant pas la possibilité de l’usage de la force pour y parvenir, revendique également la plupart des îlots de la mer de Chine méridionale, où d’autres pays riverains tels que les Philippines et le Vietnam ont des prétentions rivales.

D’ailleurs, certaines cartes «omettaient des îles importantes» ainsi que la «ligne en neuf traits», une délimitation maritime utilisée par Pékin pour affirmer ses revendications en mer de Chine méridionale, tandis que d’autres ne faisaient pas figurer cette démarcation indiquant l’appartenance d’îles disputées entre la Chine et le Japon.

Pour les autorités chinoises, ces cartes «portent atteinte à l’unité nationale, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale et sont donc interdites à l’importation et à l’exportation».

Mais cette saisie de carte jugée «problématique» n’est pas un cas isolé sur le territoire chinois. Pour rappel, en mars dernier, les douaniers de l’aéroport de Qingdao avaient déjà saisi un lot de 143 cartes contenant des «erreurs évidentes».