Voici les pays où internet coûte le plus et le moins cher dans le monde en 2025

En 2025, internet est une composante qui fait partie de la vie d'une grande majorité des habitants de la Terre. Une connexion qui coûte plus ou moins cher en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Une question d'argent. Selon les derniers chiffres publiés, plus de 6 milliards de personnes sont connectées à internet en 2025, soit 73,2 % de la population mondiale, rapporte l'agence We Are Social. Un nombre d'internautes qui a doublé sur les dix dernières années. Mais le prix de l'accès à internet n'est pas le même partout dans le monde. Voici les pays où internet coûte le plus cher et le moins cher dans le monde en 2025.

les Émirats arabes unis en tête du classement

A en croire les chiffres publiés par l'agence We Are Social, c'est aux Émirats arabes unis qu'internet coûte le plus cher en 2025, avec un prix de 4,31 dollars soit 3,70 euros par Mbps (megabits par seconde). Un prix largement supérieur à tous les autres pays du monde, puisque le deuxième dans ce classement, à savoir le Ghana, propose une connexion internet pour 2,21 euros le Mbps. Le pays européen où internet coûte le plus cher est la Suisse avec un prix au Mbps en moyenne à 1,78 euro.

La France parmi les pays les moins chers

La France est bien loin de la Suisse en termes de prix pour avoir accès à internet. En effet, en moyenne en 2025, le prix d'un Mbps sur notre sol est de 0,05 euro, mais certains pays font encore mieux.

En effet, en Russie et en Thaïlande, le prix d'un Mbps est en moyenne de 0,017 euro. Le pays où internet coûte le moins cher dans le monde en 2025 est la Roumanie, avec une moyenne de 0,0086 euro par Mbps.