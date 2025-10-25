Guerre en Ukraine : que sait-on du missile «Kh-BD», dont la Russie a commandé plusieurs dizaines d'exemplaires ?

Toujours en guerre contre l'Ukraine, la Russie cherche à renouveler son armement. D'après des documents officiels, Moscou a lancé la production d'un nouveau modèle de missile : le «Kh-BD».

La Russie continue d'investir dans son arsenal militaire. Pour la première fois, Moscou a en effet commandé des missiles de croisière «Kh-BD», dérivé nouvelle génération des «Kh-101», parmi les plus utilisés sur le front ukrainien.

32 missiles commandés

D'après les informations du média spécialisé Militarnyi, relayées par Le Parisien, des documents officiels d'achat font état d'un coût unitaire de 337 millions de roubles (3,6 millions d'euros).

Il est question de 32 missiles «Izdelie 506», dénomination technique du «Kh-BD», livrables en deux lots de 16 missiles d'ici à 2026. La commande prévoit des projectiles en configuration conventionnelle, mais aussi d'autres équipés de têtes nucléaires.

Une portée de 6.500 km

Fabriquée par le bureau d'études Raduga, cette arme est en quelque sorte une version plus performante du «Kh-101». Le «Kh-BD» est long de 10 mètres, trois de plus que son prédécesseur, et peut transporter une charge explosive de 800 kg.

Complexe, son système de navigation est composé de capteurs optiques, mais aussi d'un radar Doppler embarqué. Sa portée le distingue tout particulièrement puisqu'elle est pour l'heure annoncée à 6.500 kilomètres, soit 3.500 de plus que le «Kh-101».

Une flotte à moderniser

D'après Militarnyi, ces nouveaux missiles sont conçus pour être montés sur le futur bombardier PAK DA. Mais comme ce dernier n'a pas encore été mis en service, l'armée russe va moderniser ses avions Tu-160 pour les adapter au «Kh-BD». Le mécanisme de leur soute à bombes doit notamment être modifié.