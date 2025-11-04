New York : comment le maire est-il élu ?

Ce mardi 4 novembre et comme tous les quatre ans, la ville de New York élit un nouveau maire. Figure politique américaine éminente, il est nommé à l'issue d' un scrutin composé d'une élection générale et de primaires. Voici ce qu'il faut savoir sur cette élection.

Un événement majeur. Ce mardi, le duel tant attendu entre Zohran Mamdani et Andrew Cuomo rendra son verdict. Une figure éminente du paysage politique américain va naître, au terme d'une élection effectuée selon le système préférentiel.

Annoncé grandissime favori des sondages, fort de plus de 10 points d'avance annoncés, le candidat démocrate Zohran Mamdani, 34 ans, pourrait être le grand gagnant de ce rendez-vous. Comme toutes les quatre années, le mois de novembre suivant immédiatement l'élection présidentielle est consacré à la sélection d'un nouveau maire au sein de la «grosse pomme».

New York a choisi le système préférentiel

Le maire, une fois plébiscité, prend ses fonctions le 1er janvier de l'année suivante, comme Eric Adams, figure sortante, l'a fait en 2022. Une cérémonie d'investiture privée est alors organisée, les festivités publiques suivant la même journée.

Pour ce faire, celui-ci doit être élu grâce à un système préférentiel, un scrutin proportionnel plurinominal dans lequel les électeurs peuvent voter pour un ou plusieurs candidats sur une ou plusieurs listes. Cela signifie que les New-Yorkais peuvent placer plusieurs noms sur leur bulletin, dans un ordre de préférence. Plus précisément, ils peuvent écrire cinq noms. Plus le choix est haut dans la hiérarchie du votant, plus il bénéficie de la priorité du votant, lui permettant de faire la différence par rapport aux autres candidats choisis.

Les habitants de la ville ont choisi ce mode de scrutin en 2019, à 73,6%. Ils utilisent ce type de vote non seulement pour définir leur maire, mais aussi les postes de défenseur de l'intérêt général​​ , contrôleur​​ , président d'arrondissement​​ et membre du conseil municipal​​ .

L'élu doit bénéficier de la majorité absolue

Cela permet notamment aux votants d'avoir plus de choix, incitant les New-Yorkais à plébisciter leur candidat favori, indépendamment de ses chances de victoire finale.

Autre particularité du vote de la ville américaine : aucun candidat n'est élu tant qu'il ne bénéficie pas de la majorité (plus de 50% des voix). Pour que cela se produise, il faut éliminer le candidat ayant recueilli le moins de voix à chaque tour et transférer ses votes au candidat apparaissant au deuxième rang des choix de son votant. Si un New Yorkais place un candidat au premier rang de son bulletin mais qu'il n'obtient pas assez de voix, c'est alors son deuxième choix qui est comptabilisé, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il permette de dégager un vainqueur.

Mais avant cela, le candidat vainqueur doit d'abord sortir gagnant de plusieurs étapes et doit également remplir plusieurs critères. En effet, en premier lieu, il doit remporter d es primaires, qui marquent le début du processus électoral. Cette année, le 24 juin, Zohran Mamdani avait par exemple devancé nettement Andrew Cuomo, dont les accusations de harcèlement sexuel ont plombé la campagne. Finalement, il a décidé de rester dans la course à cette investiture en tant que candidat indépendant, mais reste à distance importante de son adversaire.

Âge minimal, résidence obligatoire... Voici les critères obligatoires

Côté républicain, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours à une élection primaire : Curtis Sliwa, seul candidat, a été fait candidat républicain sans opposition. Depuis 1973, seuls deux candidats républicains ont réussi à briguer la mairie de la ville de la côte est américaine : Rudy Giuliani (1994-2001) et Michael R. Bloomberg (2002-2013).