«Il a été saisi pour de très bonnes raisons» : Donald Trump annonce l'interception d'un pétrolier vénézuélien

Le président américain a annoncé ce mercredi que les Etats-Unis avaient saisi un «très grand» pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper de nouveau la tension avec Caracas.

Une action qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Donald Trump a annoncé ce mercredi l'interception d'un navire battant pavillon vénézuélien spécialisé dans le transport de pétrole.

«Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un grand pétrolier, très grand, le plus grand jamais saisi», a affirmé le président américain, sans donner de détails sur le navire, son propriétaire ou sa destination. «Il a été saisi pour de très bonnes raisons», a-t-il seulement ajouté, en ajoutant que les Etats-Unis comptaient garder la cargaison.

Donald Trump multiplie les menaces contre Nicolas Maduro

Le gouvernement américain multiplie les mesures, économiques et militaires, pour tenter d'évincer le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro. Donald Trump a estimé que les jours de ce dernier étaient «comptés» dans un récent entretien avec le site Politico.

Il a en particulier conduit de multiples frappes contre des embarcations accusées de transporter de la drogue en mer des Caraïbes. La principale ressource du Venezuela est le pétrole brut, qui est soumis à un embargo.

Cela oblige le pays à écouler sa production sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination de la Chine, notamment. La saisie d'un pétrolier pourrait peser sur ces exportations, en dissuadant les acheteurs potentiels. Le Venezuela fournit 1,1 million de barils par jour de pétrole brut, principalement à Pékin, selon des analystes.

Le représentant commercial de l'Union européenne au Venezuela, Jaime Luis Socas, a déclaré que les achats de pétrole brut au Venezuela chuteraient de 75% cette année, passant de 1,535 milliard d'euros en 2024 à 383 millions d'euros en 2025.