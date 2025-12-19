Ukrainiens, Américains et Européens vont échanger ce vendredi sur le plan de Washington

Ukrainiens, Américains et Européens entameront vendredi aux Etats-Unis de nouvelles "consultations" sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé le principal négociateur de Kiev.

"Nous entamerons une nouvelle série de consultations avec la partie américaine. À l'invitation de cette dernière, nos partenaires européens participent également à ce format", a indiqué Roustem Oumerov sur X, qui a ajouté que l'équipe ukrainienne se trouve dans "un esprit constructif".