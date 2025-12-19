Ukrainiens, Américains et Européens entameront vendredi aux Etats-Unis de nouvelles "consultations" sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé le principal négociateur de Kiev.
"Nous entamerons une nouvelle série de consultations avec la partie américaine. À l'invitation de cette dernière, nos partenaires européens participent également à ce format", a indiqué Roustem Oumerov sur X, qui a ajouté que l'équipe ukrainienne se trouve dans "un esprit constructif".
La Russie pourrait interrompre ses frappes en profondeur en cas de présidentielle en Ukraine, avance Vladimir Poutine.
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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi qu'en cas de défaite de l'Ukraine, la Russie s'en prendrait "inévitablement" à la Pologne voisine.
«Sans l'indépendance de l'Ukraine, de notre Etat, Moscou viendra inévitablement ici (en Pologne) et plus profondément en Europe», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien, lors d'une conférence de presse à Varsovie avec son homologue polonais Karol Nawrocki.
L'Ukraine a frappé pour la première fois un pétrolier de la «flotte fantôme» russe «dans les eaux neutres» de la Méditerranée, a annoncé vendredi à l'AFP une source au sein des services de sécurité (SBU) ukrainien.
Overnight, Ukrainian forces raided a Russian dark fleet tanker, with heavy bomber drones striking the ship repeatedly.
The catch: Ukraine’s SBU Alfa team carried out the strike over 2000 km from Ukrainian shores, deep in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/tqD1WwHXq3
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 19, 2025
«Le SBU a frappé avec des drones aériens un pétrolier de la dénommée "flotte fantôme" russe, le QENDIL», a précisé cette source. «La Russie utilisait ce pétrolier pour contourner les sanctions» et financer «sa guerre contre l'Ukraine», a-t-elle affirmé.
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que «la balle est dans le camp» de l'Ukraine et des Occidentaux dans les négociations visant à mettre fin à la guerre, indiquant que Moscou avait accepté des «compromis» dans ce processus.
«La balle est entièrement dans le camp de nos adversaires occidentaux, les dirigeants du régime de Kiev et leurs sponsors européens en premier lieu», a déclaré le président russe lors de sa conférence de presse annuelle retransmise à la télévision. Il s'est dit prêt «à négocier et à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques».
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il ne se considérait «pas responsable» pour les morts causées par le conflit en Ukraine déclenché par son pays il y a bientôt quatre ans.
«Nous ne nous considérons pas responsables pour la mort des gens, parce que nous n'avons pas commencé cette », a-t-il déclaré lors de sa grande conférence de presse annnuelle retransmise à la télévision, imputant la responsabilité du conflit aux autorités ukrainiennes.
Le président russe Vladimir Poutine a prévenu vendredi que l'utilisation des avoirs russes pour financer l'Ukraine pourrait «avoir des conséquences lourdes», après un sommet des 27 jeudi sur le sujet qui n'a pas abouti à un accord.
«C'est un braquage. Mais pourquoi ce n'est pas possible de commettre ce braquage ? Parce que les conséquences peuvent être très lourdes», a-t-il déclaré lors de sa grande conférence annuelle retransmise à la télévision russe.
L'Ukraine a annoncé vendredi avoir reçu de la part de la Russie 1.003 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, ce qui porte à plus de 16.000 le nombre de dépouilles remises par Moscou depuis le début de l'année.
«Des rapatriements ont eu lieu, 1.003 corps ont été renvoyés en Ukraine, qui, selon la partie russe, sont ceux de militaires ukrainiens», a annoncé sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre. Moscou a indiqué de son côté avoir reçu les dépouilles de 26 soldats russes de la part de Kiev.
Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité vendredi des récents gains territoriaux de son armée en Ukraine, assurant que les forces russes «avancent sur tout le front», alors que d'intenses efforts diplomatiques menés par les Etats-Unis sont déployés pour mettre fin à la guerre.
«Nos troupes avancent sur toute la ligne de contact [...], l'ennemi recule dans toutes les directions», a déclaré le chef de l'état russe au début de sa grande conférence de presse annuelle retransmise à la télévision.
#Ukraine
• Sur le terrain, les combats se poursuivent dans le secteur de Pokrovsk où se trouvent encore quelques poches de résistance. Siversk est tombée au mains des FAFR. Sur le front Nord, le rapport de forces est désormais favorable au FAFR. Les FAU auraient en effet… pic.twitter.com/a939JmklYg
— Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) December 19, 2025
À l’issue d’un sommet à Bruxelles, Emmanuel Macron a estimé vendredi qu’il redeviendrait «utile» pour les Européens de reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine, alors que les États-Unis tentent de mettre fin à la guerre en Ukraine.
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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité vendredi du prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne à son pays pour financer son effort de guerre contre la Russie, estimant que cette aide «renforce véritablement notre résilience».
I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025
«Il s'agit d'un soutien important qui renforce véritablement notre résilience», a écrit Volodymyr Zelensky sur le réseau social X en remerciant les dirigeants européens. «Il est important que les actifs russes restent immobilisés et que l'Ukraine ait reçu une garantie de sécurité financière pour les années à venir», a-t-il ajouté concernant les avoirs russes au sujet desquels les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
Le «prêt à taux zéro de 90 milliards d'euros» que les dirigeants de l'Union européenne ont décidé d'octroyer à l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi constitue «un message clair de l'Europe» au président russe Vladimir Poutine, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz.
«Cela envoie un message clair de l'Europe à Poutine : cette guerre n'en vaut pas le coût», a-t-il dit sur X.
Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans, via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, et sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite.
Les dirigeants des 27 Etats membres devaient coûte que coûte trouver une solution durable pour Kiev qui risquait d'être à court d'argent dès le premier trimestre 2026. Ils s'étaient engagés à assurer l'essentiel du soutien financier et militaire après la fermeture du robinet américain décidée par Donald Trump.