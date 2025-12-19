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En directGuerre en Ukraine : de nouvelles consultations entre Ukrainiens, Européens et Américains prévues ce vendredi

Roustem Oumerov est l'un des négociateurs ukrainiens. [© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a assuré que les troupes russes «avancent sur tout le front» ukrainien. Suivez notre direct.
Ukrainiens, Américains et Européens vont échanger ce vendredi sur le plan de Washington

Ukrainiens, Américains et Européens entameront vendredi aux Etats-Unis de nouvelles "consultations" sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a annoncé le principal négociateur de Kiev. 

"Nous entamerons une nouvelle série de consultations avec la partie américaine. À l'invitation de cette dernière, nos partenaires européens participent également à ce format", a indiqué Roustem Oumerov sur X, qui a ajouté que l'équipe ukrainienne se trouve dans "un esprit constructif".

Alerte
Vladimir Poutine évoque une possible fin des frappes

La Russie pourrait interrompre ses frappes en profondeur en cas de présidentielle en Ukraine, avance Vladimir Poutine. 

Déclaration
Poutine assure que la Russie n'attaquera personne si elle est «traitée avec respect»

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Déclaration
Si l'Ukraine est défaite, la Russie s'en prendra «inévitablement» à la Pologne, assure Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi qu'en cas de défaite de l'Ukraine, la Russie s'en prendrait "inévitablement" à la Pologne voisine.

«Sans l'indépendance de l'Ukraine, de notre Etat, Moscou viendra inévitablement ici (en Pologne) et plus profondément en Europe», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien, lors d'une conférence de presse à Varsovie avec son homologue polonais Karol Nawrocki.

Alerte
L'Ukraine affirme avoir frappé un pétrolier de la flotte fantôme russe en Méditerannée avec des drones

L'Ukraine a frappé pour la première fois un pétrolier de la «flotte fantôme» russe «dans les eaux neutres» de la Méditerranée, a annoncé vendredi à l'AFP une source au sein des services de sécurité (SBU) ukrainien.

«Le SBU a frappé avec des drones aériens un pétrolier de la dénommée "flotte fantôme" russe, le QENDIL», a précisé cette source. «La Russie utilisait ce pétrolier pour contourner les sanctions» et financer «sa guerre contre l'Ukraine», a-t-elle affirmé. 

Alerte
Poutine assure que «la balle est dans le camp» de l'Ukraine et des Occidentaux pour mettre fin à la guerre

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que «la balle est dans le camp» de l'Ukraine et des Occidentaux dans les négociations visant à mettre fin à la guerre, indiquant que Moscou avait accepté des «compromis» dans ce processus.

«La balle est entièrement dans le camp de nos adversaires occidentaux, les dirigeants du régime de Kiev et leurs sponsors européens en premier lieu», a déclaré le président russe lors de sa conférence de presse annuelle retransmise à la télévision. Il s'est dit prêt «à négocier et à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques».

Déclaration
Vladimir Poutine ne se considère «pas responsable» pour les morts en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il ne se considérait «pas responsable» pour les morts causées par le conflit en Ukraine déclenché par son pays il y a bientôt quatre ans.

«Nous ne nous considérons pas responsables pour la mort des gens, parce que nous n'avons pas commencé cette », a-t-il déclaré lors de sa grande conférence de presse annnuelle retransmise à la télévision, imputant la responsabilité du conflit aux autorités ukrainiennes.

Déclaration
Vladimir Poutine met en garde contre de «lourdes conséquences» en cas de recours aux actifs russes pour financer l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a prévenu vendredi que l'utilisation des avoirs russes pour financer l'Ukraine pourrait «avoir des conséquences lourdes», après un sommet des 27 jeudi sur le sujet qui n'a pas abouti à un accord.

«C'est un braquage. Mais pourquoi ce n'est pas possible de commettre ce braquage ? Parce que les conséquences peuvent être très lourdes», a-t-il déclaré lors de sa grande conférence annuelle retransmise à la télévision russe.

L'Ukraine annonce que la Russie a lui a remis 1.003 nouveaux corps

L'Ukraine a annoncé vendredi avoir reçu de la part de la Russie 1.003 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, ce qui porte à plus de 16.000 le nombre de dépouilles remises par Moscou depuis le début de l'année.

«Des rapatriements ont eu lieu, 1.003 corps ont été renvoyés en Ukraine, qui, selon la partie russe, sont ceux de militaires ukrainiens», a annoncé sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre. Moscou a indiqué de son côté avoir reçu les dépouilles de 26 soldats russes de la part de Kiev.

Déclaration
Vladimir Poutine assure que les troupes russes «avancent sur tout le front» en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité vendredi des récents gains territoriaux de son armée en Ukraine, assurant que les forces russes «avancent sur tout le front», alors que d'intenses efforts diplomatiques menés par les Etats-Unis sont déployés pour mettre fin à la guerre.

«Nos troupes avancent sur toute la ligne de contact [...], l'ennemi recule dans toutes les directions», a déclaré le chef de l'état russe au début de sa grande conférence de presse annuelle retransmise à la télévision.

Sur les réseaux
«Sur le front nord, le rapport de forces est désormais favorable» aux forces armées russes, selon le point du ministère des Armées
Les Européens ont «intérêt» à reprendre une discussion avec Vladimir Poutine, estime Emmanuel Macron

À l’issue d’un sommet à Bruxelles, Emmanuel Macron a estimé vendredi qu’il redeviendrait «utile» pour les Européens de reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine, alors que les États-Unis tentent de mettre fin à la guerre en Ukraine.

La suite de notre article ici.

Sur les réseaux
L'aide de l'UE «renforce véritablement notre résilience», se félicite Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité vendredi du prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne à son pays pour financer son effort de guerre contre la Russie, estimant que cette aide «renforce véritablement notre résilience».

«Il s'agit d'un soutien important qui renforce véritablement notre résilience», a écrit Volodymyr Zelensky sur le réseau social X en remerciant les dirigeants européens. «Il est important que les actifs russes restent immobilisés et que l'Ukraine ait reçu une garantie de sécurité financière pour les années à venir», a-t-il ajouté concernant les avoirs russes au sujet desquels les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

L'aide de l'UE à l'Ukraine envoie «un message clair à Poutine», estime le chancelier allemand Friedrich Merz

Le «prêt à taux zéro de 90 milliards d'euros» que les dirigeants de l'Union européenne ont décidé d'octroyer à l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi constitue «un message clair de l'Europe» au président russe Vladimir Poutine, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz.

«Cela envoie un message clair de l'Europe à Poutine : cette guerre n'en vaut pas le coût», a-t-il dit sur X.

Alerte
L'Union européenne débloque 90 milliards d'euros pour soutenir l'effort de guerre ukrainien contre la Russie

Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans, via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, et sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite.

Les dirigeants des 27 Etats membres devaient coûte que coûte trouver une solution durable pour Kiev qui risquait d'être à court d'argent dès le premier trimestre 2026. Ils s'étaient engagés à assurer l'essentiel du soutien financier et militaire après la fermeture du robinet américain décidée par Donald Trump.

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