Guerre en Iran : le Qatar intercepte une attaque de missile, plusieurs explosions entendues à Dubaï

La situation au Moyen-Orient est toujours aussi tendue. Ce mardi matin, le Qatar a intercepté un missile, tandis que la ville de Doha a été touchée par des explosions.

Des explosions devenues fréquentes. Le Qatar a annoncé mardi avoir intercepté une attaque de missile, alors que l'Iran poursuit ses tirs de représailles sur les pays du Golfe en réaction aux frappes américano-israéliennes.

Plusieurs explosions ont été entendues à Doha, au lendemain d'explosions similaires dans la capitale qatarie. Le Qatar, comme plusieurs autres pays du Golfe, a été la cible de drones et de missiles ces derniers jours.

«Le ministère de la Défense de l'État du Qatar annonce que les forces armées ont intercepté une attaque de missile visant l'État du Qatar», a-t-il indiqué mardi matin sur X.

Dubaï à nouveau visé

À Dubaï, trois explosions ont été entendues après qu'une alerte sur téléphone portable a averti les habitants de la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis de «se mettre immédiatement à l'abri» en raison de «menaces potentielles de missiles».

L'Iran a tiré plus de 1.900 missiles et drones sur les Émirats arabes unis, un nombre supérieur à celui de tout autre pays ciblé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Téhéran a pris pour cible des intérêts américains dans les pays du Golfe, ainsi que des infrastructures civiles, notamment des monuments, des aéroports, des ports et des installations pétrolières.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré lundi que des bases américaines au Moyen-Orient avaient été utilisées pour lancer des raids aériens et que des missiles avaient été tirés depuis les Émirats arabes unis pour frapper l'île iranienne de Kharg, ce que les autorités émiraties ont démenti.