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Brésil : 8 personnes arrêtées après la violente agression d’un capybara à coups de barres de fer (vidéo)

Le capybara, un mâle de 65 kilos, a été amené au Centre de soins pour animaux sauvages de l'université privée Estacio.[MAURO PIMENTEL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Huit personnes ont été interpellées pour avoir agressé un capybara à coups de bâtons et de barres de fer à Rio de Janeiro, selon une annonce faite par la police locale.

Une scène de maltraitance animale qui a choqué l'opinion publique brésilienne. Huit personnes ont été interpellées pour avoir frappé un capybara à l'aide de bâtons et de barres de fer à Rio de Janeiro, a indiqué la police locale.

L'incident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, à Ilha do Governador, quartier populaire situé près de l'aéroport international de Rio de Janeiro. Les agresseurs, dont deux adolescents mineurs, ont été identifiés grâce à des images de vidéoprotection et ont été interpellés samedi, a annoncé la police dans un communiqué.

«Il s'agit d'un crime brutal, qui choque la société», a déclaré le commissaire chargé de l'enquête, Felipe Santoro, cité par le quotidien O Globo.

«C'est un acte d'une cruauté extrême envers un être qui ne représentait absolument aucune menace (...) et a malgré tout été délibérément attaqué», a-t-il insisté.

«Un traumatisme cranien» et des séquelles

Le capybara, un mâle de 65 kilos, a été amené au Centre de soins pour animaux sauvages (Cras) de l'université privée Estacio, à Vargem Grande, un quartier du sud-ouest de Rio.

«Cela fait 22 ans qu'on soigne des animaux sauvages de Rio ici et je n'avais jamais reçu un capybara (victime d'une) telle agressivité», a dit lundi à l'AFP Jeferson Pires, vétérinaire et biologiste responsable du Cras.

© MAURO PIMENTEL / AFP

«Il souffre d'un traumatisme crânien, un œdème avec du sang autour de l'oeil gauche et plusieurs lésions au niveau du dos (…) Aujourd'hui, il va mieux, même s'il garde certaines séquelles. Son état peut encore s'aggraver soudainement», a détaillé le vétérinaire.

Sur le même sujet Pérou : déguisé en capybara, un policier arrête un narcotrafiquant et saisit plus de 1.700 paquets de cocaïne et de marijuana Lire

Le capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) est le plus grand rongeur du monde. Avec ses airs de gros castor sans la queue plate, il est souvent aperçu en liberté à Rio, notamment près des cours d'eau ou des lagunes. Ces dernières années, le capybara est devenu un animal à la mode, souvent représenté dans des jouets ou gadgets pour les enfants.

Début janvier, le décès d'un chien errant battu à mort par des adolescents avait provoqué une grande vague d'indignation au Brésil, suscitant même une réaction de la Première dame brésilienne Rosangela «Janja» da Silva.

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