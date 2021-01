Ces 6 aliments qui empêchent de dormir

Le temps du dîner est important. C’est un moment de décompression après le stress de la journée. Seul ou partagé, on y reprend des forces. Mais attention à bien soigner son menu. Certains aliments sont déconseillés le soir, ils peuvent perturber le sommeil.

Les épices

Curry, cumin, poivre… les épices apportent un peu de magie à la cuisine. Mais il vaut mieux éviter de les utiliser pour un plat du soir. En effet, elles sont particulièrement difficiles à digérer et peuvent donc parfois provoquer des aigreurs ou des douleurs à l’estomac.

L’aubergine

Ce légume très tendance est contre toute attente à supprimer des repas du soir. L’aubergine contient de la nicotine qui a des propriétés excitantes et qui donc peuvent potentiellement compliquer l’endormissement. Et sous forme de caviar ce n’est pas mieux, le gras et les fibres vont entraîner la fermentation intestinale qui va alourdir la digestion.

Les aliments gras

D’un point de vue général, il faut éviter les matières grasses. Ces substances vont entraîner un travail digestif important qui va rallonger la durée de l’endormissement et donc compliquer le sommeil. Donc le beurre et les aliments frits, c’est avec parcimonie.

Le café

C’est le meilleur remède pour ne pas trouver le sommeil. Il faut absolument éviter de boire du café avant d’aller se coucher. La caféine est un excitant susceptible de provoquer des insomnies. Une étude américaine datant de 2013 et publiée dans Le journal of clinical sleep medicine a démontré que jusqu’à 6 heures avant le coucher, la prise d’un café peut avoir un effet sur la qualité du sommeil.

Les fruits riches en vitamine C

La vitamine C est réputée pour ses vertus dynamisantes. On évitera donc de manger le soir des fruits qui en sont riche comme le cassis, les agrumes, les fraises ou encore les kiwis. Que ce soit dans leur forme naturel ou bien en jus.

Les boissons gazeuses

Les boissons gazeuses font gonfler le ventre. Elles risquent donc de provoquer des ballonnements pendant la nuit. Les sodas quant à eux sont très sucrés et contiennent parfois de la caféine ce qui peut avoir un effet excitant. Quant aux boissons gazeuses, elles sont parfois riches en sodium et peuvent donc donner envie de se lever pour boire à nouveau.

La viande rouge

Riche en protéine, la viande rouge ne doit pas être consommée avant d’aller au lit. En effet, elle entraîne une digestion très lente, qui risque de se poursuivre pendant la nuit. Des crampes d’estomac sont à prévoir ainsi qu’un sommeil agité. Les nutritionnistes recommandent de privilégier des viandes maigres comme le poulet pour le dîner.

