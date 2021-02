Les 5 aliments les plus riches en bêta-carotène

Le bêta-carotène est la forme la plus répandue des carotènes, un pigment orange que l’on retrouve dans certains fruits et certains légumes. Au-delà de la bonne mine qu’il confère, le bêta-carotène est très utile pour synthétiser la vitamine A dont l’organisme a besoin notamment pour renouveler ses tissus. Voici les 5 aliments qui contiennent le plus de bêta-carotène.

Les carottes

Sans doute la source de beta carotène la plus attendue. D’ailleurs les deux mots ont la même étymologie. Pour profiter de ses bienfaits, il faut consommer la carotte en jus. Et afin d’être encore plus efficace, il est recommandé d’ajouter un corps gras dans son verre comme quelques gouttes d’huile d’olives. L’absorbation du bêta-carotène sera ainsi optimale.

Les patates douces

Les patates douces se mangent uniquement cuites. Leur couleur indique la présence de bêta-carotène. On dit qu’une seule patate suffit à combler les besoins journaliers recommandés. Elle se cuisine comme sa cousine la pomme de terre : bouillie, au four, à la vapeur ou frite.

Le potiron

On peut ranger dans cette catégorie toutes les courges : butternut, citrouille, potimarron, etc. La couleur de leur chair atteste de la présence de bêta-carotène. Malgré leur faible apport énergétique, ils présentent un grand nombre de vitamines. En velouté mélangé à du lait de coco avec quelques feuilles fraîches de coriandre, c’est un vrai délice.

Les abricots secs

D’après l’Anses, 100 grammes d’abricots secs contiennent 2160 microgrammes de bêta-carotène, soit près de trois fois l’apport journalier recommandé pour un adulte. Mais là encore, pour profiter de tous leurs bienfaits il faut apporter un corps gras. L’accord le plus classique est celui des amandes effilochées.

Les épinards cuits

Les épinards sont bien verts mais ils sont une source très intéressante de bêta-carotène. Une portion de 100 grammes en contient près de 4000 microgrammes. Les épinards sont aussi riches en vitamine C. Et contrairement aux idées reçues, ils gardent tous leurs nutriments sous leur forme congelé.

