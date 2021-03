Eaux «fonctionnelles» : Quelles sont ces nouvelles boissons anti-fatigue

Pour combattre la fatigue physique et mentale, l’eau est un véritable allié. Mais certains consommateurs préfèrent opter pour des eaux dites «fonctionnelles», ou améliorées, en cas de baisse de tonus. Mais de quoi s’agit-il et quelles sont ces boissons d’un nouveau genre ?

Plus précisément, ce sont des eaux sans sucres ajoutés, sans alcool, et enrichies en vitamines, en minéraux, acides aminés et autres nutriments essentiels.

«En plus d’hydrater, elles apportent une allégation thérapeutique, c’est-à-dire un bienfait supplémentaire, une valeur ajoutée», explique Emilie Kapps, naturopathe à Paris.

Grâce à ces boissons, on pourrait «combler une carence, ou tout simplement se sentir mieux, plus en forme, sans avoir besoin d'ingérer de multiples complètements alimentaires, et autres médicaments».

En termes de composition, «on retrouve par exemple des herbes, des plantes, des fruits, des légumes, et des arômes naturels».

énergisante, relaxante, drainante...

Certaines vont améliorer la digestion, la récupération, tandis que d’autres vont aider à lutter contre le stress, stimuler les défenses immunitaires, ou encore donner de l’énergie.

Les eaux dites «fonctionnelles», à ne pas confondre avec les boissons énergétiques, riches en glucose et destinées aux sportifs, précise la spécialiste, «comprennent notamment du ginkgo biloba, du ginseng, de la caféine, de la vitamine B, ou encore de la créatine».

On peut également citer les eaux fonctionnelles relaxantes, «souvent composées de houblon, de passiflore, et de camomille, ainsi que les boissons plaisir et bien-être, comme l’eau de de coco».

En plus d'être peu calorique, «elle est très goûteuse et bourrée de nutriments et minéraux». Il y a aussi «les eaux détox et drainantes, à base de sève de bouleau, et de plasma de Quinton».





En résumé, ce sont des eaux «pratiques, utiles et intelligentes», qui répondent aux nouveaux besoins des consommateurs, de plus en plus soucieux de ce qu’ils mangent et boivent.

Ce type de boisson est aussi «une bonne alternative pour les personnes réfractaires à l’eau, qui peinent à en boire suffisamment dans la journée», souligne Emilie Kapps, précisant que l’on en trouve dans la plupart des supermarchés.