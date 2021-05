Les 5 bienfaits surprenants de l'anis vert

L’anis vert fait partie de plantes aromatiques les plus anciennes. On l’utilise depuis l’Antiquité, notamment pour ses vertus digestives. Aujourd’hui, on peut le consommer sous différente forme pour profiter de ses bienfaits : infusion, tisane, graines séchées, huile essentielle, poudre… Il est en revanche contre-indiqué pour les femmes enceintes ou les personnes asthmatiques. Pour tous les autres, voici ses nombreux bienfaits.

Il rafraichit l’haleine

Il n’est pas rare de voir des dentifrices aromatisés à l’anis. Et pour cause, cette plante laisse une sensation de fraîcheur. On pourra donc en faire des bains de bouche régulièrement en diluant quelques gouttes d’huile essentielle dans un verre d’eau. Il faut juste prendre soin de recracher la préparation.

Il aide à la digestion

C’est sans doute la vertu la plus réputée de l’anis. Grâce à la sécrétion de salive, il est efficace pour accompagner les digestions lentes et diminuer les ballonnements. Pour cela, il suffit d’en prendre quelques graines à l’issue d’un repas en veillant à les macher lentement.

Il prévient les ulcères gastriques

La consommation d’anis vert permet de prévenir et de traiter les ulcères d’estomac. Ces plaies qui touchent la muqueuse de l’appareil digestif entraînent des sensations de brûlure et de nausées. En cas de période de stress, on pourra donc consommer une infusion à l’anis vert en cure pour se soulager.

Il apaise les bronches encombrées

L’anis vert a des propriétés expectorantes. C’est-à-dire qu’il fluidifie les sécrétions, favorisant ainsi l’évacuation du mucus qui s’installe sur les bronches en cas de congestion. Il fluidifie les sécrétions, ce qui favorise l’évacuation du mucus bronchique. Pour cela, deux à trois tasses d’infusion par jour sont recommandées.

Il soulage les troubles menstruelles

Depuis longtemps, l’anis est aussi réputé pour soulager les règles douloureuses. Grâce à ses vertus antispasmodiques, l’anis vert permet de réduire les maux de ventre liés aux menstruations féminines.