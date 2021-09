Les 5 bienfaits étonnants de la coriandre

On peut l’utiliser en tant qu’épice ou comme herbe aromatique. La coriandre, que les Egyptiens consommaient déjà, renferme de nombreux bienfaits pour la santé.

Elle soulage les troubles digestifs

Elle est une alliée en cas de troubles digestifs et de ballonnements. La coriandre facilite en effet le transit intestinal en accélérant la sécrétion de bile. Dégageant un fort parfum, elle est utilisée dans de nombreux plats de la cuisine asiatique notamment, et ses graines peuvent se retrouver dans les recettes de currys indiens.

Elle combat certains cancers

Les feuilles et graines de coriandre renferment des antioxydants permettant de lutter contre les radicaux libres et de prévenir certains cancers.

Elle lutte contre la fatigue

En consommer régulièrement permet de renforcer le système immunitaire et d'apporter du tonus à l'organisme qui se renforce au fur et à mesure. Cet aliment aide à combattre la fatigue surtout lors des changements de saison, et les états grippaux.

Elle apaise les douleurs musculaires

On peut l’acheter sous forme d’huile essentielle. Celle-ci est recommandée pour les sportifs car elle soulage les douleurs musculaires après un effort intense. C’est un décontractant très efficace.

Elle agit sur le sommeil

Si elle diminue le niveau de sucre dans le sang, la coriandre est également conseillée si l’on souffre d’insomnies. Elle aide à calmer l’anxiété et le stress, et régule ainsi les cycles de sommeil.