Ces 5 bienfaits épatants du clou de girofle

Bouton floral issu du giroflier et originaire des régions d’Asie du Sud-Est, le clou de girofle est utilisé en cuisine pour parfumer certains plats ou pâtisseries, et dans la préparation du pain d’épices. En entier, sous forme d’huile ou en infusion, voici cinq raisons d’utiliser cette épice aux nombreuses vertus thérapeutiques.

il calme les rages de dents

Riche en eugénol, il possède des propriétés antiseptiques et antalgiques, et soulage ainsi les douleurs dentaires. En attendant un rendez-vous chez le dentiste, on écrase un clou de girofle entre ses doigts avant de le déposer sur la partie infectée, ou alors on l’infuse dans de l’eau bouillante pour l’utiliser comme bain de bouche. Une à deux gouttes d’huile essentielle de clou de girofle peuvent aussi être appliquées sur la dent qui tiraille ou la gencive gonflée. Attention à bien respecter la posologie.

il traite les infections urinaires

Antibactérien reconnu, il est recommandé en cas d’infections urinaires comme la cystite et de calculs rénaux. C'est un remède efficace qui permettra d'atténuer la douleur. Pour ce faire, il suffit de boire une à deux fois par jour une infusion de clous de girofle. Une décoction qui garantira au passage une bonne haleine. Un détail qui n’est pas des moindres.

Il soulage les maux de ventre

Cette mauvaise haleine est souvent la conséquence de troubles digestifs. Avec l’arrivée de l’hiver et des fêtes de fin d’année, on a tendance à se ruer vers des desserts très caloriques et des plats trop copieux. Pour lutter contre les ballonnements et éviter les indigestions, on se prépare une tasse de thé à base de clous de girofle, agrémenté de miel, de citron ou de cannelle pour adoucir le goût. Ce breuvage est aussi utile pour combattre le rhume et l’état grippal. On peut aussi déposer une goutte d’huile essentielle de clou de girofle sur de la mie de pain ou un morceau de sucre.

Il combat les rhumatismes

Grâce à son action anti-inflammatoire et utilisé en médecine indienne, il est préconisé pour les sportifs qui ont souvent des douleurs musculaires et pour toute personne atteinte de rhumatisme. Il est conseillé de masser la zone avec de l’huile essentielle de clou de girofle que l’on aura préalablement mélangée avec une autre huile végétale comme de l’amande douce. Si les douleurs persistent, il est recommandé de consulter un médecin.

Il est bon pour la peau

Sous la forme de lotion ou de crème que l’on applique sur le visage, le clou de girofle permet de purifier et de nettoyer la peau en profondeur, et ainsi de se débarrasser des impuretés à l’origine de problèmes cutanés comme l'acné. On peut aussi l’utiliser en soin capillaire afin de lutter contre les pellicules et favoriser la repousse des cheveux.