Les 5 bienfaits étonnants des pépins de raisin

Certains les retirent des baies avant de les manger. Pourtant, les pépins de raisin sont réputés excellents pour la santé. Voici cinq raisons de ne pas faire l'impasse sur ces «grains miraculeux».

Ils améliorent la vue

Les pépins de raisin possèdent de nombreuses vertus thérapeutiques. Ils sont notamment recommandés pour une bonne santé des yeux. Grâce à la présence de vitamine E, ils aident à lutter contre la fatigue et contre les maladies liées à la vue.

Ils protègent la peau

On peut obtenir une huile à partir de ces pépins de raisin, laquelle est très utilisée par les marques de cosmétiques dans la conception de soins pour la peau. Anti-âge naturel, elle permet de retrouver de l’élasticité et de combattre les premiers signes de vieillissement cutané. On peut aussi l’appliquer sur le cuir chevelu pour favoriser la repousse.

Ils diminuent la pression artérielle

L’un des points positifs du pépin de raisin est qu’il stimule la circulation du sang. Par conséquent, l’ajouter à son alimentation permet de faire baisser la pression artérielle, de renforcer les vaisseaux sanguins et de lutter contre certains problèmes cardiaques, ainsi que les varices.

Ils préviennent certains cancers

Riches en nutriments et en antioxydants, les pépins de raisin seraient bénéfiques pour prévenir certains cancers, en particulier celui de la peau. Ils contiennent en effet du resvératrol qui atténuent les radicaux libres.

Ils luttent contre le mauvais cholestérol

L’huile de pépins de raisin peut intégrer la cuisine puisque qu’elle va augmenter le bon cholestérol. Ces grains agissent aussi sur les os grâce à une forte teneur en calcium. Ainsi, ils sont solides et renforcés.