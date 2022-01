Voici les 5 bienfaits étonnants de l’avocat

L’avocat a parfois mauvaise réputation en raison de sa forte teneur en lipides. Pour autant, le bannir totalement de nos assiettes est une erreur : ses bienfaits pour la santé sont nombreux. Voici 5 raisons de ne pas s’en priver.

Un allié contre le diabète et le cholestérol

Originaire d'Amérique du Sud, l’avocat fait partie des aliments recommandés pour lutter contre le cholestérol car il contient des acides gras mono-insaturés, ou oméga-9. Ces derniers ont pour effet de faire baisser le taux de «mauvais» cholestérol (LDL). L'avocat est aussi une excellente source de vitamine K, qui joue un rôle essentiel dans la coagulation du sang et dans la prévention du développement du diabète de type 2.

Un remède anti-stress et anti-fatigue

Il permet également de lutter contre le stress et la fatigue. Et pour cause. L'avocat est riche en vitamine B9, qui contribue à la réduction de l'état de fatigue, et participe au bon fonctionnement du système immunitaire et du système nerveux. Il renferme d’autre part de la vitamine B5, reconnue pour agir sur les glandes surrénales, organes situés à proximité des reins qui aident le corps à gérer les situations de stress.

Un puissant antidoxydant

Autre bienfait, et non des moindres, il aide à lutter contre le vieillissement de la peau et prévient les maladies cardiaques et vasculaires. Et ce, grâce à sa teneur en vitamine C et en vitamine E, qui possèdent des propriétés antioxydantes, mais aussi à son taux de glutathion, un puissant antioxydant intracellulaire qui favorise l'élimination des toxines stockées dans le gras.

Il favorise la digestion

Consommer régulièrement de l'avocat permet en outre d’améliorer le fonctionnement digestif en raison de sa forte teneur en fibres alimentaires. Un avocat contient près de 7 grammes de fibres pour 100 grammes de chair, dont plus de la moitié sont des fibres insolubles, qui ont tendance à stimuler le transit intestinal. C’est donc un précieux allié pour lutter contre les ballonnements et la constipation.

Un coupe-faim efficace

Enfin, cet aliment est un excellent coupe-faim. En effet, les acides gras qu'il renferme donnent rapidement un signal de satiété au cerveau, ce qui permet de ne pas faire d’excès à table. De cette manière, l'avocat aide ainsi à garder la ligne, contrairement aux idées reçues qui collent à la peau de ce fruit à la chair douce et onctueuse, que l'on peut déguster toute au long de l'année.