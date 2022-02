Pourquoi il ne faut surtout pas mélanger du café avec du citron

Ce qui semblait être une idée minceur lumineuse tout droit sortie de TikTok, s’avère être sans effet. En réalité, le mélange café-citron est particulièrement dangereux pour l’organisme.

Au milieu du mois d’août 2021, une flopée d’influenceurs ont fait la promotion de plusieurs hashtags comme #lemoncoffee ou #lemonandcoffeechallenge sur la plate-forme TikTok. Par le biais de ce hashtag, tous mettent en avant un mélange simple mais révolutionnaire, qui permettrait de perdre du poids : le café-citron. D’après les affirmations de ces influenceurs, la prise de cette mixture à jeun chaque matin favoriserait la perte de poids.

Malgré son immense succès sur les réseaux sociaux, il se pourrait que le mélange café-citron soit en réalité inefficace. Les spécialistes contactés par l’AFP affirment en effet qu’aucune expertise scientifique n’a démontré l’efficacité de cette mixture sur la perte de poids.

Le mélange café-citron entraîne une perte de poids trompeuse

En plus de son inefficacité, le mélange café-citron s’avère particulièrement néfaste pour la santé. Pierre Dechelotte, président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique, explique à l’AFP que l’association de ces deux ingrédients peut être agressive pour la muqueuse, et provoquer des troubles digestifs.

Quid des pertes de poids mises en avant sur TikTok par plusieurs internautes ? Béatrice Dubern, pédiatre et nutritionniste à l’hôpital Armand-Trousseau, affirme qu’il s’agit d’un leurre. En réalité, l’organisme élimine du muscle, et non du gras. «Si une alimentation normale est remplacée par ce mélange, cela induit une restriction calorique qui va être de fait responsable de la perte de poids», explique l’experte à l’AFP. Le mélange café-citron entraîne la perte rapide de masse maigre, ce qui implique un risque de dénutrition.