Guerre en Ukraine : plus de 5.000 manifestants pacifistes arrêtés dimanche en Russie

Au moins 5.000 personnes manifestant sans autorisation contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans 69 villes de Russie, a indiqué ce lundi l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.

Il s'agit d'un nombre d'une ampleur inédite en une seule journée, bien plus que lors de la vague de protestations qui avait eu lieu début 2021 à travers le pays après l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny.

Ce dernier, depuis sa prison, a appelé les Russes à se réunir tous les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en Ukraine, malgré la menace de lourdes peines de prison.

Quelque 2.300 personnes ont été interpellées rien qu'à Moscou dimanche, et 1.253 à Saint-Pétersbourg, selon OVD-Info. Au moins 320 d'entre elles auraient passé la nuit au poste de police. Des actions ont aussi eu lieu dans des dizaines de villes moyennes partout dans le pays.

#Russia More than 2000 people have been detained in Russia during anti-war protests. This is Moscow. This man is singing the state anthem of #Ukraine pic.twitter.com/4rndvpdK2v

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 6, 2022