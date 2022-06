Mâcher du chewing-gum est-il mauvais pour vos dents ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, mâcher un chewing-gum n’est pas mauvais pour les dents, à conditions toutefois de bien les choisir et de ne pas en abuser.

Le chewing-gum ne remplace évidemment pas le brossage des dents. Néanmoins, il aide à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Comme l'affirme le célèbre chirurgien-dentiste Dr Never, auteur du livre «Souriez comme jamais !» (éd. Solar), «il peut en effet être un allié, si et seulement si, il est sans sucre».

Après un repas, quand on ne peut pas se brosser les dents, mâcher un chewing-gum sans sucre permet notamment «d’enlever des particules alimentaires qui peuvent rester coincées entre les dents et qui pourraient donner des caries». Le spécialiste précise que dans l'idéal «il faut le mâcher entre 15 et 20 minutes».

remonter le PH

D’autre part, la mastication permet de saliver davantage et ainsi de remonter le PH, unité de mesure d'acidité. Quand on mange, il faut savoir que le PH de la bouche diminue. Par conséquent, «l’acidité de la bouche augmente et les dents sont plus susceptibles d’être attaquées».

Le fait de mâcher un chewing-gum va donc «protéger les dents». Mais attention, il ne faut pas en abuser, prévient le Dr Never, suivi pas près de 3 millions de personnes sur Tiktok.

«Si on en mange dans l’excès, cela peut être très néfaste pour les articulations temporo-mandibulaires (zones de jonction entre l'os temporal et la mâchoire inférieure, NDLR)».

De plus, le chewing-gum a une action bénéfique en cas de mauvaise haleine, non seulement grâce à son goût, mais surtout «parce qu’il favorise la salivation donc, et que ce phénomène aide à éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine».