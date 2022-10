Pâtes, riz, thé : pourquoi ne faut-il pas faire bouillir l'eau chaude du robinet pour la cuisson ?

Afin d’éviter de consommer du plomb issu de certaines canalisations vétustes ou des bactéries provenant de la stagnation de l’eau dans le chauffe-eau, il est fortement conseillé de ne pas faire bouillir l’eau chaude du robinet pour cuisiner.

Un geste du quotidien à proscrire sur le plan sanitaire. Pour éviter d’ingérer du plomb ou des bactéries, il est recommandé de ne pas faire bouillir l’eau chaude du robinet pour la cuisson du riz, des pâtes ou encore du thé, selon Femme actuelle. En effet, l’eau chaude du robinet favorise la migration des métaux, puisque deux fois plus de plomb est retrouvé dans une eau à 25°C que dans une eau à 15°C.

D’après UFC-Que Choisir, il y aurait encore actuellement entre 2 et 3 millions de logements comportant des canalisations en plomb. La France a pris du retard sur les habitations jugées vétustes ou non conformes à ce niveau. Ce chiffre laisse peser une menace sur les consommateurs d’eau concernés, et le conseil donné précédemment peut donc s’avérer utile pour ces derniers. Pour la cuisson du riz, des pâtes ou du thé, il est préférable d’utiliser l’eau froide du robinet.

Des méthodes pour filtrer efficacement l’eau

Toutefois, l’eau froide n’est pas non plus exempte de toute contamination potentielle. Si la qualité de l’eau varie d’une municipalité à une autre, la présence de pesticides dans cette dernière fluctue également.

Pour vous assurer de limiter la présence de tout polluant dans votre eau, il est alors vivement conseillé de vous munir d’une cartouche à charbon actif ou d’un osmoseur domestique pour filtrer les impuretés, le chlore, les métaux et les matières organiques.