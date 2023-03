Voici 7 aliments qui contiennent plus de fer que la viande rouge

Fatigue inhabituelle, maux de tête, essoufflement… Tous ces maux signifient peut-être une carence en fer. Cet oligo-élément est essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il participe au transport de l’oxygène dans le sang. En cas de manque, les nutritionnistes recommandent la viande rouge ou encore les abats. Mais beaucoup de végétaux en contiennent.

Le cumin

Cette épice à la saveur très marquée est très riche en fer. Elle contient 66,4 mg de fer pour 100 g d'épices contre 19,1 mg pour le curry d’après l’Anses. Il présente par ailleurs des vertus anti-inflammatoires. Avec une salade de carrottes, c’est délicieux.

©sigmund-unsplash



Le thym

Cette plante aromatique reconnaissable à son parfum puissant est une source très importante de fer. Une portion de 100 g sous forme séchée en contient près de 124 mg d’après l’Anses. Mais attention à ne pas avoir la main trop lourde : la recette risque d’en subir les conséquences.

©sigmund-unsplash



Le chocolat

Les gourmands se tourneront vers cette solution. Ils préfèreront le chocolat noir qui a davantage de fer. Plus sa teneur en cacao est élevée, plus il en contiendra. Un petit carré en cas de fatigue est recommandé.

©sigmund-unsplash



Le soja

C’est l’une des alternatives à la viande la plus plébiscitée par les végétariens. Le soja contient également des graisses insaturées, plus recommandées que les graisses saturées des produits animaux. On le consomme sous forme de lait, en pousse voire en tofu avec quelques épices.

©everson-de-souza-unsplash



Les lentilles

Les légumineuses sont riches en fer. Les lentilles incarnent l’exemple parfait. D’autant qu’on les déguste aussi bien chaudes que froides. Une soupe de lentille corail surmontée d’une cuillère de crème et de quelques brins de persil fera son petit effet.

©yogesh-pedamkar-unsplash



Les petits pois

Cuits avec des petites carottes, les petits pois évoquent souvent l'enfance. Ils présentent beaucoup de bienfaits, on aurait donc tort de s'en priver. Ils contribuent à la santé des os et contiennent également beaucoup de fer. Les gourmets recommandent de le cuire avec une feuille de laitue pour apporter une touche d'amertume. Et pour varier, ils peuvent aussi se cuisiner en purée.

©sam-hojati-unsplash



Le sésame

Côté graines, le sésame est une excellente source de fer. On compte 14 mg de fer pour 100 g. Il ne faut donc pas hésiter à en verser quelques pincées sur une salade, de la viande froide ou un poisson cru.