Voici les 5 bienfaits méconnus de l'endive

Préparée avec du jambon, braisée ou en salade, l'endive est un légume hivernal bon marché qui, malgré un goût amer pouvant rebuter, présente de nombreux bienfaits pour la santé. Voici cinq raisons de cuisiner cet aliment, aussi appelé «chicon» dans le Nord de la France.

Elle régule le transit intestinal

Si elle contient beaucoup d’eau (95%), l’endive referme aussi des fibres, lesquelles permettent de stimuler le transit intestinal et de lutter contre la constipation. Son amertume participe au bon fonctionnement de la vésiculaire biliaire afin d’éliminer les toxines dans l’organisme. Ce légume diurétique est conseillé pour protéger le foie.

Elle aide à garder la ligne

Pauvre en calories (une vingtaine environ pour 100 g), l’endive crue ou cuite est l’un des meilleurs aliments à consommer quand on souhaite manger et se faire plaisir sans culpabiliser. En salade, on peut l’accompagner de cerneaux de noix, de quartiers de pommes ou de dés de jambon, en évitant, bien entendu, la sauce béchamel qui viendrait ruiner tous vos efforts.

Elle est l'amie des femmes enceintes

Ce légume est également pourvu en vitamine B9, aussi appelée acide folique, qui joue un rôle essentiel dans la croissance cellulaire. Il est recommandé pour les femmes enceintes car il participe à un bon développement du fœtus. On peut donc manger des endives quelques mois avant la conception et pendant le premier trimestre de la grossesse.

elle protège le cœur

Dans l’endive, on retrouve du potassium et du bêta-carotène. Une consommation régulière permet de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. Elle participe aussi à réduire la pression artérielle et à diminuer le taux de mauvais cholestérol.

Elle garantit une belle peau

Si vous avez une peau sèche, terne et avec des imperfections, c’est le moment de changer votre alimentation. Et ce légume riche en vitamines A et E, fait partie des aliments à privilégier pour avoir une belle peau, ainsi qu'une chevelure brillante et fortifiée. Un partenaire idéal pour lutter contre le vieillissement cutané.