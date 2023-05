Voici les pires marques de bouillons cubes selon 60 millions de consommateurs

Très utilisés par les amateurs de cuisine pour donner un peu plus de goût à leurs plats, les bouillons déshydratés vendus dans le commerce ne se valent pas tous.

Le magazine 60 millions de consommateurs a publié un classement de ces bouillons cubes, fumets et fonds de veau. Il a passé au crible plus de vingt de ces produits, et plus particulièrement leur teneur en sel et la présence d'additifs (exhausteurs de goût, colorants, épaississants...). Et le constat n'est pas forcément des plus plaisants.

En ce qui concerne le sel, pas moins de neuf bouillons de volaille sur onze testés n'ont par exemple pas obtenu la moyenne dans les notes de l'association. Et le choix du consommateurs est important puisque, selon les recettes, la teneur en sel varie de 0,43 g à 1,63 g pour 150 ml.

Au final, la référence qui arrive en dernière place du classement effectué par 60 millions de consommateurs est le bouillon de volaille Kania, de Lidl. Ce produit contient trop de sel, d'additifs et d'allergènes, mais également de l'huile de palme. Ce qui lui vaut une note de 7,5 sur 20.

Les bouillons de légumes mieux notés

A l'avant-dernière place, on retrouve le bouillon de volaille Auchan. Notée 9/20, cette référence paye sa trop forte teneur en sel, mais aussi ses additifs et ses allergènes trop nombreux. Le bouillon de poule de la marque Dilecta partage les mêmes problématiques dans sa recette, et donc la même note de 9 sur 20 et la même place au classement.

Enfin, le bouillon de poule Knorr est le dernier produit à se retrouver en-dessous de la moyenne (9,5/20). Encore une fois, la présence de sel, d'additifs et d'allergènes est en cause, et ce malgré l'absence de sucre bienvenue.

A noter que, sur l'ensemble des produits notés, aucun bouillon de légumes n'est placé en-dessous de la moyenne.