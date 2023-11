Voici les fruits et légumes de saison à acheter en décembre

La saison du froid arrive. Voici la liste des fruits et légumes à privilégier au mois de décembre.

Au début de l’hiver, il faut faire ses recharges en énergie et en vitamines et préparer son organisme à l'arrivée du froid. Pour cela, la nature, bien faite, nous offre tout de bon. Voici une liste de fruits et légumes de saison pour une alimentation plus équilibrée.

Les légumes

Avocat

Betterave

Carotte

Céleri

Champignon

Chou-fleur

Courge

Endive

Epinard

Fenouil

Navet

Patate douce

Potimarron

Pomme de terre

Radis noir

Les fruits

Ananas

Banane

Clémentine

Grenade

Kaki

Orange

Poire

Pomme

Mangue

Fruit de la passion

Litchi

Châtaigne

Même si, généralement, on retrouve la même gamme de produits en France, la liste dépend tout de même de votre région. Les fruits et légumes ont leur propre saisonnalité : l'apparition de certains fruits et légumes peut varier de plusieurs semaines entre le sud et le nord de la France.