Michel Houellebecq s'est marié ce week-end

L'écrivain Michel Houellebecq a célébré son mariage, ce week-end.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs de ses proches ont publié des clichés. La chanteuse Carla Bruni-Sarkozy, qui faisait partie des invités, a notamment immortalisé la cérémonie sur Instagram.

«Mille voeux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage et merci de nous avoir laissés partager votre bonheur», a-t-elle écrit en légende de la photo en noir et blanc, où l'on voit l'écrivain et son épouse. «Et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps, la possibilité d'une île...», ajoute-t-elle, reprenant les mots de l'auteur de La Possibilité d'une île.

Sur un autre cliché, on peut observer le romancier vêtu d'un costume et d'un chapeau melon gris au bras de sa femme, en robe rose, devant la mairie.