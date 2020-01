Le prince Harry snobe son frère William pour filer retrouver Meghan Markle au Canada

Alors qu'il était censé assister au sommet Royaume-Uni/Afrique le lundi 20 janvier à Buckingham, en présence de William et Kate Middleton, le prince Harry, visiblement très pressé de retrouver Meghan Markle et Archie, a snobé son ultime engagement officiel (et son frère) pour s'envoler pour le Canada.

Alors qu'il était censé retrouver son frère, le prince William, ainsi que Kate Middleton, le prince Edward et Sophie de Wessex, Harry a tout simplement contourné cet ultime rendez-vous officiel, comme ultime pied de nez à sa famille et à ses engagements, pour retrouver femme et enfant au plus vite.

Il venait de passer dizaine de jours seul à Londres, où il devait respecter ses derniers engagements officiels en tant que membre éminent de la famille royale.

En snobant ce denier engagement royal, Harry alimente la polémique autour des relations tendues avec son frère depuis son annonce fracassante le 8 janvier dernier et sa volonté assumée de ne plus vivre sous la coupe de la famille royale.