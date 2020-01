Qui est la femme de Kobe Bryant, Vanessa Laine ?

Le basketteur Kobe Bryant est mort dans un tragique accident d’hélicoptère survenu ce dimanche 26 janvier dans le sud de la Californie. Celui qui restera comme une des plus grandes stars NBA de tous les temps laisse derrière lui son épouse Vanessa Laine, 37 ans, avec qui il était marié depuis 20 ans.

C’est lors de la cérémonie des Teen Choice Awards en 1999, que l’ancien mannequin Vanessa Laine âgé à l’époque de 17 ans a fait la connaissance de la star des Lakers, qui en avait 21. Née Vanessa Cornejo Urbieta, la jeune femme était venue soutenir le groupe Tha Eastsidaz car elle apparaît dans leur clip «G'ed up».

Deux ans après, le 18 avril 2001, le couple se dit «oui» à l'église St Edward à Dana Point, en Californie. Opposés à leur union, les parents et la soeur de Kobe, n'ont pas assisté à la cérémonie. Après quoi ils sont devenus parents de quatre filles Natalie, Gianna, décédée dans l’accident d’hélicoptère à l’âge de 13 ans, Bianka, et la petite dernière, Capri.

Mais leur histoire d’amour n’a pas toujours été rose. En 2003, le basketteur est accusé de viol par l’employée d’un hôtel, au Colorado. S’il reconnaît qu’il a eu une relation avec la jeune femme de 19 ans, il affirme qu’elle était consentie. Déjà maman de leur premier enfant, Vanessa Laine fait une fausse couche en 2005. «Nous allions fonder une famille, mais à cause de mon erreur et de cette année difficile, nous avons perdu notre bébé», avait déclaré Kobe Bryant en 2015 dans le documentaire Kobe Bryant's Muse, endossant la responsabilité de cette perte.

«Je t’aime pour toujours, ma chérie»

Plusieurs années après cette affaire de viol, en 2011, soit 10 ans après leur mariage, Vanessa Laine décide de prendre ses distances avec celui que l’on surnommait «Black Mamba» et demande le divorce en raison de ses infidélités à répétition. Mais deux ans plus tard, le couple décide de se donner une nouvelle chance et se remet ensemble. C’est alors qu’il fonde la Kobe ans Vanessa Bryant Family Foundation, une association qui vient en aide aux jeunes dans le besoin.

Suivie par 1,4 million de personnes sur Instagram, Vanessa Bryant ne s’est pour autant jamais trop exposée sur les réseaux sociaux, son compte étant privé. La maman de quatre enfants est souvent resté dans l'ombre de son mari. Alors que leur amour avait trouvé un second souffle, le couple avait évoqué l'idée d'avoir un cinquième enfant, Vanessa Laine espérant donner naissance à un garçon. Un souhait qui, malheureusement, ne se réalisera jamais.

«Il y a 20 ans aujourd'hui, j’ai rencontré ma meilleure amie, ma reine, Vanessa Bryant, avait écrit Kobe Bryant sur son compte Instagram en novembre 2019 à l'occasion de leur 20 ans de mariage. J’ai décidé de l’emmener à Disneyland ce soir, pour célébrer notre anniversaire à l’ancienne (comme avant que nous ayons nos quatre princesses). Je t’aime pour toujours, ma chérie».