Eric Judor lance une marque de cosmétiques pour les chauves

L’humoriste français Eric Judor lance une marque de cosmétique spécialement destinée aux hommes chauves.

L’acteur principal de «Platane» sera à la fois égérie et associé de cette marque baptisée The Bold Club. En anglais le terme chauve se traduit par «bald», mais les créateurs ont préféré opter pour l’adjectif «bold», qui signifie audacieux, afin de redonner une fierté aux chauves.

«Plutôt que d'assimiler les chauves à Michel Blanc dans «Les Bronzés», que j'aime beaucoup, on préfère les identifier à des basketteurs comme Magic Johnson ou des surfeurs comme Kelly Slater», a-t-il confié au Parisien, qui révèle l’information.

Des crèmes matifiantes et hydratantes, conçues avec des emballages écorecyclables, ainsi qu'un élixir de nuit, ont déjà été développés par Erir Judor et ses associés. Une gamme de produits statégique quand on sait qu'en France, un homme sur quatre (25%) est touché par la calvitie.

Les membres du «bold club» pourront également acheter les produits en ligne et bénéficier d'une «carte Bold», pour «bénéficier de rasage de crâne à prix réduits, de tarifs préférentiels chez les barbiers comme la Barbière de Paris, et des réductions dans les salles de gym ou les restaurants», a précisé Nicolas Beretti, le PDG du Bold Club.