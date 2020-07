Glee : Naya Rivera disparaît, la malédiction autour de la série continue ?

L’ancienne comédienne de «Glee», Naya Rivera, a disparu hier lors d’une sortie en bateau avec son fils âgé de 4 ans sur le lac Piru, en Californie. L’actrice pourrait être le troisième membre de la série à disparaître dans des circonstances tragiques.

Connue pour avoir incarné le personnage de Santana Lopez pendant six saisons dans la série musicale, Naya Rivera avait loué un bateau mercredi après-midi pour une balade avec son garçon, sur ce lac situé au nord-ouest de Los Angeles. La comédienne avait même posté une photo d’elle et son fils sur son compte Twitter le même jour avec la mention «seulement tous les deux».

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020