Dans une vidéo devenue virale, une ancienne serveuse note les pires célébrités dont elle s'est occupée

Sur Tik Tok, une ancienne serveuse pour des restaurants très prisés de New York a noté les célébrités dont elle s'est occupée pendant des années. Kylie Jenner, Kendall Jenner ou encore Beyoncé ont entre autres été citées par la jeune Américaine, qui n'a pas pris de pincettes sur ses commentaires.

Julia Carolan, qui a notamment travaillé pour le très chic restaurant Nobu, à New York, a commencé sa vidéo sur une note positive, en évoquant les deux mannequins Gigi et Bella Hadid, qui ont reçu un 10/10. «Elles sont tellement gentilles [...] Elles sont très polies et chaleureuses avec le personnel, ce qui est malheureusement rares chez les célébrités», a-t-elle déclaré dans sa vidéo devenue virale.

Des compliments auxquels n'a pas eu droit Kendall Jenner, qualifiée de «froide» par l'ancienne serveuse, qui précise que le mannequin «ne s'adressait jamais directement au personnel». Sa petite soeur Kylie Jenner, quant à elle, n'aurait laissé que 20 dollars sur une addition de 500 dollars.

La vidéo a également attiré l'attention d'Hailey Bieber, l'épouse de Justin Bieber, qui a écopé d'un 3,5/10. Le mannequin a réagi en s'excusant dans les commentaires : «Je viens de tomber sur cette vidéo et je voulais te dire que je suis désolée si je ne t'ai pas paru sympa. Ce n'est jamais mon intention», a-t-elle écrit.

La palme d'or revient à Beyoncé, venue dîner avec son époux Jay-Z, que Julia Carolan a salué pour sa bienveillance.