«Kim veut me faire enfermer» : Kanye West pète les plombs sur Twitter

Cette nuit, le rappeur Kanye West a publié une série de tweets inquiétants dans lesquels il semble se sentir persécuté, avant d'en supprimer quelques uns, affirmant notamment que sa femme Kim Kardashian veut le faire interner.

Selon lui, Kim Kardashian serait partie «pour le Wyoming avec un médecin pour me faire enfermer comme dans le film ''Get Out'' parce que j'ai pleuré sur le fait d'avoir sauvé la vie de ma fille hier».

Aaaaaand @kanyewest’s tweets are gone hahaha. For anyone who missed it see below. Great morning read #KanyeWest #2020VISION pic.twitter.com/vItcGDiGUt

— Rebekah Rand (@rebekah_rand) July 21, 2020