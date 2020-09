Vaimalama Chaves, miss France 2019, dévoile enfin le visage de son amoureux

Depuis quelques mois, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, gardait l'identité de son amoureux secrète. La jeune femme n'avait jamais évoqué officiellement, jusqu'à présent, l'existence d'un homme dans sa vie ; c'est désormais chose faite.

La Polynésienne de 25 ans avait déjà laissé filtrer quelques indices sur sa romance sur son compte Instagram, mais sans jamais réellement montrer le visage de son cher et tendre. Une manière, pour la jeune femme qui adore entretenir le mystère, de protéger autant que possible sa vie privée.

Cette fois, Vaimalama a publiquement déclaré sa flamme en postant une photo de son compagnon, accompagnée du message suivant : «Un voyage vient de se terminer, un autre s’apprête à commencer. Nous n’étions peut être pas destinés, mais sois sûr que je te rendrai cinglé !».

Le jeune homme, qui s'appelle Nicolas Fleury et est âgé de 22 ans, a lui aussi officialisé sa relation avec la Miss France en publiant, de son côté, plusieurs clichés de leur séjour en Polynésie.

«Retour en métropole ! Après avoir passé 2 mois à sillonner la Polynésie Française accompagné de ma guide et amoureuse de choc, nous voici rentrés à la maison. Merci à la Polynésie et à ses habitants pour l’accueil incroyable, les paysages à couper le souffle et les 4kg que j’ai ramenés avec moi. Immense bisou à la fille qui essaye de m’enlever mon short de bain sur la dernière photo sans qui rien de tout ça n’aurait été possible», écrit-il en légende de sa publication.

Le jeune homme est un rider professionnel qui fait partie de l’équipe de France de VTT Trial et a été sacré champion du monde dans sa discipline.

Quand il s'agit d'enquêter, certains internautes sont plus forts que Columbo. «Des fans ont réussi à découvrir son identité grâce à diverses enquêtes, c’est fou car il n’est absolument pas connu», avait confié la jeune femme à Télé Loisirs, début août. «Il a rencontré toute ma famille à Tahiti, c’est donc officiel. J’attendais cet événement pour en dire plus sur lui car c’était important pour moi. Ce que je peux vous dire pour l’heure, c’est que c’est bel et bien du sérieux !», avait assuré la jeune Miss.