Elie Semoun : l'émouvant témoignage de l'humoriste sur son père décédé

Ce dimanche 29 novembre, Elie Semoun est l'invité de l'émission «Sept à Huit», sur TF1. Il s'y confie sur sa relation avec son père décédé cette année.

Plus précisément, l'humoriste revient sur les dernières années de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. «Il y a deux morts : la mort physique, et la mort de sa mémoire, explique-t-il. Petit à petit on s'efface dans son esprit.»

Diffusion ce dimanche sur @7a8 et le doc sur @LCP le 9 décembre pic.twitter.com/y9iw4CPmie — elie semoun (@SemounElie) November 29, 2020

Elie Semoun évoque la difficulté de devenir «un étranger» pour son papa, auprès duquel il a vécu cinquante ans : «C'est terrible».

L'humoriste revient également sur les mots qu'il avait eu en septembre dernier, lorsqu'il avait estimé que «le confinement a tué [s]on père». «Quelqu'un qui a Alzheimer, qui ne sait pas où il est et qui en plus ne reçoit plus de visite de sa famille... On l'a abandonné !»

Le 9 décembre prochain, la chaîne LCP diffusera un documentaire réalisé par Elie Semoun lui-même sur le sujet. Dans un extrait qu'il a partagé sur son compte twitter, on peut le voir au côté de son père.