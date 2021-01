Bruce Willis vivement critiqué pour non-port du masque

Alors que l’épidémie de coronavirus flambe aux Etats-Unis, l’acteur américain Bruce Willis a vivement été critiqué sur les réseaux sociaux après s’être rendu, dimanche dernier, sans masque dans une pharmacie de Los Angeles, dont le comté figure parmi les plus touchés par le virus.

Sommé de sortir de l’établissement par les employés selon le magazine Page Six, la photo de l’acteur n’est pas passée inaperçue sur Twitter.

« De héros à zéro en un geste », « Allez, mec ! Tu vaux mieux que ça. Porte le masque ! », « Ce n’est pas si difficile de porter un masque pendant 10 minutes pendant que vous êtes dans un magasin » pouvait-on notamment lire sur Twitter parmi les commentaires les moins virulants. L’acteur de 56 ans a donc rectifié le tir, mardi 12 janvier, en s’adressant au magazine People. « C’était une erreur de jugement », a expliqué la star du « Cinquième élément », avant d’inciter ses concitoyens à adopter les bons gestes : « Soyez prudents tout le monde et continuer à porter des masques », a poursuivi l’acteur.

Depuis le début de l'épidémie, Bruce Willis n'est pas la première star américaine à être critiquée pour son comportement face à la crise sanitaire. Kim Kardashian et sa petite sœur Kendall Jenner ont créé la polémique en octobre, puis en novembre, en fêtant leurs anniversaires respectifs entourées de leurs amis. L'artiste Lana del Rey a, quant à elle, subi les foudres des réseaux sociaux en octobre dernier, à l'occasion d'une rencontre avec ses fans à Los Angeles alors qu'elle portait un masque aux airs de filet de pêche loin d'être protecteur. Bruce Willis lui-même s'était d'ailleurs déjà fait épingler en avril dernier. Alors que les déplacements et les réunions de famille étaient déconseillés, la star avait en effet décidé de passer le confinement avec son ex-compagne Demi Moore et leurs trois enfants, avant d'être rejoint plus tard par son épouse Emma Heming et leurs deux filles.