Pamela Anderson : l'ex de son mari accuse la comédienne d’avoir brisé son couple

L’ex-compagne du garde du corps de Pamela Anderson, Dan Hayhurst, avec lequel la star d’Alerte à Malibu vient de se marier, a raconté sa version de l’histoire au site britannique The Sun.

Cette femme, qui est appelé Carey par le site britannique, affirme que Dan Hayhurst, 40 ans, a eu une aventure avec Pamela Anderson, 53 ans, alors qu’ils étaient encore en couple. Mère d’un enfant, elle partageait la vie du nouvel époux de la comédienne – lui-même père de deux enfants – depuis près de cinq ans. «Nous partagions tout, ensemble, comme les vacances en famille, les parties de pêche, nous avions des projets de couple», explique-t-elle à The Sun.

Comble de l’horreur, c’est dans la presse que Carey a découvert que Dan Hayhurst s’était marié avec Pamela Anderson. «J’ai décidé de parler parce que je veux que les gens sachent que notre relation de 5 ans, avec 3 enfants, s’est terminée en raison de la relation qu’il a eu avec elle alors que nous étions encore en couple. C’est triste que tout le monde se félicite de leur union quand cela a démarré sur une tromperie, des mensonges, et des choix qui vont altérer la vie de toutes les personnes concernées», poursuit-elle.

Selon Carey, elle et les enfants ne se doutaient de rien avant que l’affaire ne soit révélée au grand jour. Dan Hayhurst a commencé à travailler pour Pamela Anderson sur la construction de sa maison à l’automne 2019, et selon son ex-compagne, il se plaignait régulièrement du comportement de la comédienne qu’il surnommait « le dragon » en raison de ses exigences et de son humeur exécrable. En janvier 2020, Pamela Anderson épouse le producteur Jon Peters, avant de divorcer deux semaines plus tard. Puis, le confinement a commencé en raison de la crise sanitaire. Et Carey a immédiatement compris que quelque chose se passait entre lui et Pamela Anderson.

«Dan restait dormir chez elle, ne rentrait pas à la maison, et je devais m’occuper seule des enfants. Au début, il a nié les faits quand j’ai essayé de lui en parler. J’ai fini par lui demander : ‘Est-ce que tu couches avec Pam ?’. Il m’a répondu : ‘Tout ce que je peux te dire, c’est que j’ai dépassé la limite’ », clame-t-elle. Dan Hayhurst lui assure toutefois qu’il ne souhaite pas mettre un terme à leur relation, et lui demande du temps afin de retrouver ses esprits. En juillet dernier, il prend finalement la décision de quitter le domicile familial pour emménager avec Pamela Anderson.

La fille de Carey, Denise, 21 ans, a travaillé avec Dan sur la propriété de Pamela Anderson. Elle-même avoue n’avoir rien vu venir avant qu’il ne décide de tout plaquer pour partir vivre avec la comédienne. « J’ai été choquée quand j’ai découvert l’histoire. (…) Je travaillais avec eux à temps plein, et je n’avais aucune idée de leur rapprochement. Et le fait est que, nous étions une famille unie, il a deux jeunes enfants, et elle est plus vieille que lui. A quoi pense-t-il ? Qu’est-ce qui s’est passé dans sa tête ? (…) Tout le monde en parle comme une belle histoire d’amour née pendant le confinement, mais personne ne sait qu’il y a eu tromperie et qu’une famille a été brisée dans cette histoire», continue Denise.

La fille de Carey avoue être peinée de voir sa mère traitée de la sorte, elle qui avait développé une relation forte avec les enfants de Dan Hayhurst. Depuis, Carey a déménagé de la maison où ils ont vécu quasiment 5 ans ensemble.

