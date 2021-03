Leïla Bekhti : moquée par Géraldine Nakache et Jonathan Cohen, elle leur répond avec humour sur Instagram

Leïla Bekhti fêtait ses 37 ans ce samedi 6 mars. Une occasion en or pour Géraldine Nakache de prendre sa «revanche» et titiller son amie en postant une «photo dossier» de l’actrice, rapidement suivie par Jonathan Cohen, qui lui aussi a partagé un cliché humoristique mettant en scène l’épouse de Tahar Rahim. Leïla Bekhti leur a répondu avec glamour, humour et tendresse.

Pour mémoire, le 16 février dernier Leïla Bekhti avait posté pour l’anniversaire de son amie, «sa sœur» Géraldine Nakache, une surprise : une photo souvenir de la réalisatrice et comédienne de Tout ce qui brille, prise il y a quelques années. Une de ces photos de jeunesse drôles que l’on espère ne jamais voir sortir des tiroirs.

Chacun son tour

Comme la «vengeance» est un plat qui se mange froid, Géraldine Nakache a elle aussi posté, samedi, une vidéo clin d’œil de Leïla Bekhti, la mettant en en scène devant un plat de spaghetti, rejouant dans un style personnel la scène de «La Belle et le clochard».

«Parce que pour mon anniversaire, Leïla, tu as été généreuse en partage de notre intimité si précieuse, je me dois de l’être aujourd’hui pour te célébrer à la hauteur de la place que tu as pris dans mon cœur. A vos screen shots», a écrit avec humour Géraldine Nakache.

Le même jour, Jonathan Cohen taquinait lui aussi l’actrice en révélant un cliché de Leïla Bekhti devant un sandwich mangé goulûment. «Ma Leila nous sommes heureux de te fêter aujourd’hui, tu illumines nos vies. Tu nous fais rire, tu nous fais pleurer... nous t’aimons comme tu es... surtout ne change rien, surtout pas ton sacré coup de fourchette», s’amusait le comédien avant de poster ce lundi une photo, cette fois, beaucoup plus à l'avantage de la superbe actrice et épouse de Tahar Rahim.

Leïla Bekhti une réponse à son image, glamour et sincère

Pas de quoi froisser Leïla Bekhti qui leur a répondu, ce lundi 8 mars, avec humour, tendresse et glamour, photo à l'appui. Avec cette sincérité qu'elle a chevillée au corps, la comédienne a remercié ses amis et proches pour leur «amour» avant d'ajouter une petite dédicace à Géraldine Nakache et Jonathan Cohen sous forme de post-scriptum : «PS n’en déplaise à @jonathancohens et @geraldinenakach, je mange toujours en douceur et avec classe comme sur cette photo. Toujours. Et évidemment cette photo a été prise au réveil», écrit-elle, non sans autodérision. Une femme en or, spontanée, naturelle, qui en a profité pour célébrer «toutes les femmes de sa vie», en cette journée internationale des droits de la femme.