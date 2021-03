Sharon Stone révèle avoir été violée avec sa soeur par son grand-père durant son enfance

Sharon Stone a publié ce mardi 30 mars 2021 ses mémoires, intitulées «The Beauty of Living Twice» («La beauté de vivre deux fois»). Un livre dans lequel elle revient sur sa carrière mais aussi sur son enfance. Pour la première fois, la star y révèle qu'elle et sa soeur Kelly ont été victimes de viols incestueux.

Des abus perpétrés par leur grand-père maternel, Clarence Lawson. L'actrice de 63 ans révèle en outre que ces viols ont eu lieu avec la complicité de leur grand-mère qui les «enfermait dans une pièce avec lui». Un terrible cauchemar pour les deux petites filles sans défense.

Sharon Stone avait 14 ans quand son bourreau est mort. Ce fût un «soulagement» pour elle, a-t-elle affirmé, confiant l’avoir « touché dans son cercueil (pour s'assurer qu'il était bien mort) », et ressenti à ce moment-là une « étrange satisfaction » la « frapper de pleine fouet ». « J'ai regardé (Kelly) et elle avait compris. Elle avait 11 ans, et c'était fini», a-t-elle écrit.

Sharon Stone explique qu’il est temps pour elle de parler tout haut de cet épisode on ne peut plus traumatisant, qu’elle a longtemps tu au sein de sa propre famille. «Aujourd'hui, ma mère et moi en sommes au début de notre relation. Si je n'avais finalement pas cessé de garder cet horrible secret, je ne l'aurais jamais connue», a expliqué l'actrice qui, en parlant, s'est libérée d'un poids très lourd à porter.