Arthur pousse un coup de gueule sur l'affaire Sarah Halimi : «J'ai décidé de me mettre à la drogue» (VIDEO)

Révolté par la décision de la justice de déclarer le meurtrier de la sexagénaire juive Sarah Halimi, tuée en 2017, irresponsable pénalement, l'animateur Arthur a poussé un coup de gueule sur Instagram, hier soir. Une vidéo qui a dépassé, en quelques heures, le million de vues.

«Mon compte Insta en général c’est que pour des vidéos rigolotes, ou des vidéos inspirantes, mais là j’avais envie de vous parler d'un truc perso, c’est que j'ai décidé de me mettre à la drogue, voilà. Je vais donc fumer des pétards. Parce qu'il semblerait qu'en France, quand tu es sous l'effet de la drogue, tu ne vas pas en prison, on ne te juge même pas», a commencé Arthur dans sa vidéo, visiblement très agacé.

«Tu peux voler, tu peux braquer une banque, tu peux rouer de coups une vielle dame, tu peux lui casser le visage en mille morceaux et la jeter par-dessus la fenêtre en la traitant de "sale juive" et tu ne vas pas être jugé, donc c'est génial quoi», a-t-il poursuivi.

Très amer, l'animateur a ajouté : «Je vais commencer à faire des trucs comme ça, je vais tuer personne rassurez-vous mais je vais pas mettre le masque et quand on me dira "bah pourquoi vous mettez pas le masque ?", je dirai "bah j’ai fumé un pétard j’ai pas de discernement !"».

«J'ai un peu honte en fait»

«Donc on est dans un pays où on peut tuer, après avoir roué de coups et traité de "sale juive" une femme, et juste parce qu'on a fumé ou pris de la drogue avant, on n'est pas jugé», a poursuivi Arthur, écoeuré. «Par contre on a du discernement quand on frappe à sa porte, et qu'on va la frapper et quand on la passe par-dessus bord. Donc je comprends plus rien, je vous promets, je ne comprends plus rien et j'ai un peu honte en fait.»

Pour conclure, malgré tout, sur une note un peu humoristique, Arthur a lancé qu'étant hypocondriaque, il ne sait pas s'il serait capable de fumer un pétard, ajoutant «Mais c'est quoi ce pays put*** ? C'est quoi ce délire ?».

Dans les commentaires sous sa vidéo, plusieurs célébrités comme Kev Adams, Maxime Gasteuil, Victoria Silvesdest ou encore Louis Bertignac ont approuvé son message. Le cofondateur du groupe de rock français Téléphone a notamment écrit : «Antisémitisme ou pas, un tueur mérite d'être en taule, qu'il se défonce ou pas ! Cette histoire frise l'irréel».

Les internautes, quant à eux, ont employé massivement les mots «colère», «honte» ou «révolte», appuyant largement les propos de l'animateur.