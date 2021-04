William et Kate : ces clichés attendrissants publiés pour leur 10 ans de mariage

Le 29 avril 2011, ils se sont dit «oui» à l’abbaye de Westminster devant des millions de téléspectateurs. Pour célébrer cette date anniversaire, le couple princier a partagé sur son compte officiel des photos attendrissantes, témoins de leur complicité.

Ils s’aiment comme au premier jour. Dix ans après avoir échangé leurs vœux de mariage, Kate Middleton et le prince William affichent toujours une connivence sans faille. Une relation et une date anniversaire qu'ils ont souhaité immortaliser en postant deux photographies, prises cette semaine par le photographe de célébrités et réalisateur Chris Floyd.

Des portraits très symboliques

Deux portraits officiels sur lesquels le couple, qui s'est rencontré il y a vingt ans et se côtoie depuis 2003, rayonne de bonheur. Tous les codes d'une union sans ombre y sont en effet réunis. Regard admiratif et tendre de William pour son épouse, large sourire de Kate Middleton regardant vers l'avenir ou lovée dans les bras de son prince de mari, et mains évidemment enlacées en signe d'union et de soutien sont de mises. Kate Middleton arbore d'ailleurs sa bague de fiançailles. Un saphir offert par William en 2010, qui n'est autre que la bague de fiançailles de sa maman, Lady Diana.

Si Harry et Meghan ont récemment fait trembler le royaume, Kate et William renvoient à travers cette publication l'image d'un couple solide et apaisé, à l'instar de celui formé pendant plus de soixante-dix ans par la reine Elizabeth et le prince Philip. Une image rassurante qui permet aux parents de Georges, Charlotte et Louis de jouir d'une forte popularité.