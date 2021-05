Atlanta : les rappeurs Young Thug et Gunna ont payé les cautions de 30 détenus

Les célèbres rappeurs américains Young Thug et Gunna ont rendu le sourire à quelques familles, en payant les cautions de trente personnes, comme l’a rapporté le média local WSB-TV.

Les trente détenus se trouvaient dans la prison du comté de Fulton qui se situe dans l’état de Géorgie. Et cette dernière traîne une triste réputation de par sa surpopulation qui la classe parmi les pires prisons de l’Etat. La chaîne locale américaine a mis la lumière sur la prison du comté de Fulton qui se retrouve débordée. Alors qu’elle peut accueillir une capacité maximale de 2.500 personnes, elle compte actuellement 400 prisonniers en surplus.

La situation est donc insoutenable pour ces derniers qui se retrouvent à dormir sur le sol des parties communes. D’autant plus que la plupart des hommes et des femmes sont détenus pour des délits mineurs qu'ils ne peuvent pas payer faute de moyens suffisants.

Young Thug et Gunna, qui sont originaires d’Atlanta, connaissent eux aussi la vie carcérale puisqu’ils ont tous deux eu des démêlés avec la justice américaine. Si cette époque est derrière eux, les deux rappeurs ne l’ont pas pour autant oubliée. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de tendre la main à la trentaine de personnes qui se trouvaient enfermées pour de petites infractions.

Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Williams, a expliqué que cette idée leur est venue «le matin en se réveillant». Ils ont décidé «de se rendre à la prison avec les avocats et les sociétés de cautions dans le but de faire sortir un maximum de personnes». Le rappeur de 29 ans en a profité pour dénoncer les sommes excessives fixées à l’encontre de certains prisonniers.

Heureux et fiers, les rappeurs ont assisté aux retrouvailles entre les familles et les anciens détenus qui ont pu retrouver leurs foyers le soir même. Gunna, le jeune rappeur de 27 ans, a même confié «ressentir un bien fou» et pense avoir trouvé sa nouvelle mission.

Si les deux stars du hip-hop n’ont pas révélé combien d’argent ils ont dépensé exactement, ils précisent que ce n’est pas un acte ponctuel. En effet, ils ont l’intention de continuer sur cette lancée, et ils espèrent voir d’autres artistes les imiter.