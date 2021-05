Violences conjugales : Mel B des Spice Girls complètement défigurée dans un clip de sensibilisation

Ce 13 mai, Mel B est apparue dans une vidéo bouleversante intitulée «Love should not hurt» traduit par «l’amour ne devrait pas blesser». Ce clip met en avant les violences conjugales subies par de nombreuse femmes, dont la chanteuse britannique a elle-même été victime.

Sur les images, on retrouve Melanie Brown qui tente de s’échapper d’une immense propriété entourée de verdure. Dans cette séquence de presque 5 minutes, l’artiste pop est rattrapée par un homme qui joue le rôle de son compagnon. Celui-ci lui assène un coup de poing dans le ventre avant de la plaquer violemment au sol et de l’étrangler. Après des scènes d’une extrême agressivité, à la fin de la vidéo, la Spice Girl apparait le visage tuméfié et en sang, et finit par réussir à s’enfuir de la maison en courant à toute vitesse.

Warning: contains scenes of domestic abuse from start.





This video may be hard to watch. It’s even harder to go through.





We want all women & children to live free of fear. But we can't do it without your help.





Watch the full video & support our work https://t.co/ZAZXbdPFvF pic.twitter.com/fqlkiyrBQA

— Women's Aid (@womensaid) May 14, 2021