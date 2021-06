Vianney bientôt papa ? Sa femme serait enceinte

Vianney s’apprêterait à vivre une aventure hors du commun. Le chanteur serait en effet en passe de goûter aux joies de la paternité pour la première fois, selon nos confrères de Voici.

Sa compagne, la violoncelliste Catherine Robert, avec qui il est marié depuis l’été dernier, serait enceinte. Selon certaines informations dévoilées par le magazine people, la naissance serait prévue pour l’automne. L’ancien juré de The Voice n’a jamais caché son envie de profiter de sa famille, quitte à s’éloigner un temps des studios d’enregistrement.

Plutôt discret sur sa vie privée, Vianney a déclaré à de nombreuses reprises être déjà comblé et heureux. Amoureux, l’auteur compositeur interprète de 30 ans semble s’épanouir aussi en tant que beau-papa. Il aime et s’occupe de la fille de sa femme comme s’il s’agissait de la sienne. «J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi : prends ma main de beau-papa», chante-t-il dans le titre «Beau-papa» dédié à la fillette âgée d’une dizaine d’années.

Récemment invité dans l’émission «Rendez-vous en terre inconnue» diffusée sur France 2, Vianney qui s'était envolé pour l'Ethiopie, avait expliqué en toute humilité : «J'ai une femme et elle a une petite fille, mais d'un autre monsieur, pas de moi. Mais je l'aime comme ma fille. (...) La famille ce n'est pas que les liens du sang». Dans quelques mois, cette famille recomposée devrait donc connaître un nouveau bonheur.