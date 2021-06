« Je me sens moi-même» : Louane cloue le bec des internautes médisants

De nouveau attaquée sur son physique ce week-end à l’occasion de l’émission « La chanson de l’année », Louane a partagé dimanche soir sur son compte Instagram un commentaire et deux photographies, comme un pied de nez aux critiques et aux insultes dont elle a fait l'objet.

La chanteuse de 24 ans a en effet posté deux clichés pris dans les coulisses de l'émission tournée au château de Chambord. Maman depuis mars 2020, la jeune femme y pose avec grâce et élégance dans la robe noire portée lors de son duo avec Grand Corps Malade. Une publication qu'elle a accompagné du message «Feelin' myself». Une façon de répondre, à nouveau avec esprit, à ceux qui ont violemment malmené la jeune maman sur les réseaux sociaux, samedi soir, n'hésitant pas critiquer méchamment son physique.

Un peu de positivité

Bien loin des messages haineux postés ce week-end, dont les auteurs se sont d'ailleurs rapidement fait remettre à leur place par de nombreux internautes, cette nouvelle publication a été saluée avec enthousiasme, soulignant la beauté de la jeune chanteuse. «Divinement belle», «Sublime et sensible», «Beauté», «Magnifique», «Tornade de beauté» ont ainsi réagi les nombreux followers de Louane.

Après avoir déjà essuyé des critiques lors de la finale de the Voice mi-mai, la jeune femme avait déjà réagi en postant un message positif : «Love myself tho» (je m'aime quand même). Elle est également revenue sur ces critiques à l'occasion d'une interview donnée au media digital Simone il y a quelques jours, en remettant les pendules à l'heure avec les mauvaises langues : « Je ne me souviens pas avoir dit un jour que j’étais mannequin, je suis une chanteuse en fait », avait expliqué la jeune femme. CQFD.