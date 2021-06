L’actrice Gal Gadot annonce la naissance de sa troisième fille avec humour

L’actrice Gal Gadot a annoncé hier mardi 29 juin sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant. Une fillette qui visiblement anime la maison.

Déjà maman de deux petites filles, la star de «Wonder Woman 1984», prochainement à l'affiche de «Mort sur le Nil» de Kenneth Branagh, d'après le roman d'Agatha Christie, a partagé cette annonce dans un message sincère et drôle, rappelant que l’arrivée d’un nouveau-né est loin d’être de tout repos. « Ma douce famille, je ne pourrais pas être plus reconnaissante et heureuse (et fatiguée), nous sommes tous très heureux d'accueillir Daniella dans notre famille. Je vous envoie à tous amour et santé. »

L’actrice et mannequin israélienne de 36 ans apparait en effet tout sourire, mais les traits tirés aux côtés de sa tribu : ses deux grandes filles Maya, 4 ans, et Alma, 9 ans, qui tient dans ses bras sa petite sœur Daniella. De part et d’autre de cette famille agrandie, pose son époux et heureux papa Yaron Versano et l’actrice elle-même, sans maquillage, assumant parfaitement le manque de sommeil.

Pas question de garder le suspense quant au prénom de sa troisième fille. Gal Gadot n'a en effet pas attendu pour dévoiler le nom du bébé. Après Alma et Maya, le couple a choisi de prénommer la petite dernière Daniella.